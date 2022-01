Fondo Guadalupe Musalem inicia procuración de fondos 2022

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este 27 de enero, el Fondo Guadalupe Musalem (FGM) inició su campaña de procuración de fondos con la finalidad de reunir 3 millones de pesos para beneficiar a 50 jóvenes mujeres, durante un año.

En 2022 la asociación oaxaqueña cumplirá 27 años de apoyar, gracias a la suma de voluntades, a 173 becarias para realizar estudios de bachillerato, 56 de las cuales han recibido la beca universitaria en algún tramo de su carrera. El 53.18% de las beneficiadas son hablantes de una lengua indígena, provenientes de 107 localidades y 78 municipios de Oaxaca.

En su intervención Martha Aparicio Rojas, presidenta del FGM, agradeció a las y los asistentes y compartió: “Nuestro compromiso radica en poder hacer realidad el derecho que tienen las mujeres y para eso otorgamos becas para mujeres indígenas, rurales y afromexicanas de Oaxaca”

En el evento virtual se contó con la participación de la artista oaxaqueña Lila Downs que por más de 20 años, ella y su esposo Paul Cohen, han contribuido a que las jóvenes becarias hagan realidad su derecho a la educación.

“Estamos muy felices como cada año de poder participar, de poder conocer a nuevas becarias que llegan con una búsqueda de conocimiento y eso nos inspira mucho, quise ser parte de este proyecto al escuchar a las becarias contarme sus historias y sus culturas“, afirmó la cantante.

Por su parte Paul Cohen puntualizó: “El Fondo es un proyecto consolidado, no tenemos dudas, ya sabemos que cada peso va a un destino fiel, se hace una rendición de cuentas, por eso es una prioridad seguir apoyando, porque dar es recibir”.

La beca integral del Fondo Guadalupe Musalem consiste en brindar un fortalecimiento multidisciplinario en temas de feminismo, derechos humanos, sexualidad, salud emocional, apoyo académico, acompañamiento de una tutora, una beca económica, vivienda para jóvenes que realizan estudios universitarios en la ciudad de Oaxaca, entre otros más.

La graduada, ingeniera Reyna Luz Santiago comentó: “Mi mamá me decía: yo quiero que tu estudies y te prepares porque no quiero que sufras lo que yo he sufrido por no saber leer ni escribir, ni hablar el español, entonces yo me pregunto, ¿cuántas mujeres han tenido el mismo sueño que mi madre para sus hijas?, ¿cuántas mujeres han tenido la oportunidad de cumplir sus sueños?; en el FGM florecemos y esparcimos las semillas para construir nuevos caminos, nuevos senderos para que más mujeres puedan cimentar sus sueños”.

La chef Olga Cabrera Oropeza del restaurante Tierra del Sol, quien ha mostrado su respaldo como donante realizando acciones que sumen al proyecto educativo, manifestó: “Para mí es una satisfacción y un orgullo poder compartir un poquito de lo que la vida me da, es una forma de no olvidarme de mis raíces, y de mi familia, seguiré realizando un desayuno con la suma de otras compañeras y compañeros dueños de restaurantes, durante este 2022”.

Por su parte la psicóloga Ana Lina Martínez Cornejo, tutora y voluntaria desde los inicios del FGM, expresó: “He acompañado a cuatro becarias, dos de ellas están ya en la universidad; a lo largo del tiempo he logrado establecer un vínculo interpersonal con cada una, me confían sus dificultades familiares y su participación en la comunidad, escucho sus triunfos y sus problemas, a través de conocerlas admiro cada día más su tenacidad y los retos que enfrentan”.

Las personas que deseen hacer llegar sus donativos podrán realizarlo mediante depósito bancario, cheque, transferencia bancaria, Stripe o PayPal. Los donativos son deducibles de impuestos (Aplican condiciones para cada país). Cuenta Banamex 7005 4686887, Clabe 00261070054686887-6, Fondo Guadalupe Musalem A.C. A través de la liga https://fondoguadalupemusalem.safechkout.net/donaciones .

Donativos deducibles de impuestos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, a través de:

Global Giving al proyecto Say Yes to Women´s Education of Oaxaca, México. Liga: https://goto.gg/36907

al proyecto Say Yes to Women´s Education of Oaxaca, México. Liga: Canadian Friends of Oaxaca CANFRO al proyecto The Education Project for Girls. Liga: https://canfro.ca/projects/education-project-for-girls/