«Mosaico», fruto de la pasión de Arodi Martínez por el sax

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Mientras tomo el sol, leo con el mayor detenimiento la información de bicompacto Mosaico, Música Mexicana de Concierto para Saxofón Solo que puso en mis manos el tremendo saxofonista Filomeno Ortiz.

Transcribo las cuatro críticas de la contraportada:

«Una ofrenda musical en bien de la verdad misma de todos los seres humanos que, a pesar de todo, camina hacia adelante». DAVID MARTÍNEZ ZÁRATE, Saxofonista.

«Excelsa, profunda, rímica, dinámica y virtuosa, la música del maestro Arodi debe ser tarea obligada de cualquier saxofonista para ser estudiada e interpretada. Gracias Arodi por tu música». EDUARDO VÁSQUEZ RAYÓN, Saxofonista.

Terza Apasionata: «Su música, impredeciblemente ponzoñosa. Su pieza, belleza desafiante. Arodi, admiración, respeto, ¡grandioso artista!». IVÁN F. SALAS GARCÍA, Saxofonista.

Danzón Xiguiae: «Una pieza exótica repleta de sabores sonoros». DANIA GABRIELA RUIZ MARTÍNEZ, Saxofonista.

¿Quieres soborear algunas notas?

Y, no es para menos. Han sido doce años de trabajo, esfuerzo y determinación para entregar este Mosaico, síntesis de «una vida de pasión por este instrumento».

Arodi Martínez Serrano (Zaachila, Oaxaca, 1977) obtuvo Mención Honorífica en el Concurso Nacional de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2016, con la pieza «Dan Zaa Bidoo», y Mención Honorífica en el Tercer Asia Pacific Saxophone Composition Competition 2019: Adolphe Sax Prize en el Consevatorio de Música de la Universidad de Rangsit, Pathumtani, Tailandia, con su pieza «Fog» para Saxofón Alto y Piano.

«Otli», para Saxofón Alto solo fue pieza obligada de la semifinal del Primer Concurso Panamericano de Saxofón Clásico del Primer Clari Sax Yucatán, 2019. «Ixtli», para Saxofón Alto solo, fue pieza obligada del Concurso Nacional de Saxofón Clásico D’Addario Woodwinds del tercer Festival de Clarinete y Saxofón Veerkamp 2020.

Mosaico, dedicado al primer maestro de música de Arodi, Florentino Ramírez Calvo (QEPD), en su natal Zaachila, depara un concierto personalísimo, con solistas de primera línea y programa en dos partes:

Volumen I

1. FENIX OP. 1 Saxofón Alto: Mtro. Filomeno Ortiz García

2. LACHIITOBI Saxofón soprano: Mtro. David Martínez Zárate

3. XIGUIAE Saxofón alto: Dania Gabriela Ruiz Martínez

4. VALS No. 1 Saxofón: Mtro. Aarón Enrique Montes Cristóbal

5. LANÍ Saxofón soprano: Eduardo Vásquez Rayón

6. TERZA APASIONATA Saxofón alto: Mtro. Iván Francisco Salas García

7. OTLI Saxofón alto: Mtro. David Martínez Zárate

Volumen II

1. TOX Saxofón alto, Mtro. Erick Alejandro López Casas

2. PRIMA APASIONATA Saxofón tenor: Mtro. Aarón Enrique Montes Cristóbal

3. FÉNIX II Saxofón soprano: Mtro. Filomeno Ortiz García

4. SE OME YEI Saxofón alto: Dania Gabriela Ruiz Martínez

5. QUARTA APASIONATA Saxofón soprano: Mtro. David Martínez Zárate.

6. DANZÓN 1 Saxofón alto: Melanie Guevara Ramírez

7. IXTLI Saxofón alto: Frida Montenegro Sánchez.

Me propongo dejarme seducir por los «sabores sonoros» de Mosaico este fin de semana. Surge en mí esa deliciosa ansiedad que me atrapa cuando afinan sus instrumentos integrantes de una orquesta, a punto de iniciar el concierto. Sin embargo, mi ansiedad se acrecienta cuando juego con la idea de que esperé doce años para que llegara este momento. Me pregunto: ¿Cómo se sentirá Arodi Martínez?