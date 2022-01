Banda michoacana plagia música de Nathanael Lorenzo Hernández

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «Como si robar diseños textiles y recetas gastronómicas de las comunidades indígenas no fuera suficiente, ahora hasta la música tradicional de banda filarmónica se roban», expresó el compositor y director del Instituto Intercultural Calmécac (ICC), Nathanael Lorenzo Hernández, tras confirmar el plagio de su obra «Ritual # 1, por parte de la Banda «La Tambora Grande Anillo de Oro», originaria de la comunidad Ahuirán, municipio de Paracho, Michoacán.

«El Ritual #1 es una de las obras que con mucho orgullo y celo resguardamos en el Calmécac desde hace diez años: Primero la interpretaron nuestros alumnos, Atilano, Norma, Araceli, Zayra Edith, y también hemos tenido el honor de que esta obra ha sido ejecutada por grandes concertistas como la flautista Yadira Guevara, el trompetista Héctor Tomás, y el saxofonista Filomeno Ortiz», añadió el músico originario de Nejapa de Madero, Sierra Sur Yautepecana.

La citada obra, grabada en los discos Ritmos para el Alma y Calenda, Mezcal y Son del Calmécac, lo mismo que interpretada en fiestas patronales de las comunidades de Oaxaca, “está considerado en el archivo del Calmécac como uno de los patrimonios más valiosos y como fuente de ingresos para nuestra institución. Quienes nos conocen saben el amor, valor y cuidado que tenemos con nuestras obras creadas bajo nuestro techo, también saben que nosotros vivimos y mantenemos nuestro proyecto gracias al cariño que la gente ha demostrado al aceptar nuestras creaciones musicales y estilo sonoro y rítmico”, señaló el maestro Nathanael.

La obra plagiada fue difundida en diciembre pasado como parte de un “Mix de música purhépecha” con el título «Esa no me la esperaba», adjudicando su autoría a «Pancho Ramos», desde la cuenta de Facebook de la Banda Anillo de Oro:

https://www.facebook.com/watch/?v=1065810527598404&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

“Ni siquiera la copiaron bien, las ligaduras están mal ejecutadas, y tampoco es el metrónomo. Para colmo, esta obra no es para clarinete. Además de la paupérrima interpretación, el nuevo nombre: «Esa no me la esperaba». Ni para copiar tienen estilo”, reaccionó el director del ICC, a través de una publicación en la cuenta de Facebook de la institución.

Aquí la liga de la interpretación original del “Ritual #1”, en un video grabado en la fiesta anual de San Andrés Yaá el 2 de mayo de 2019, y difundido a través de página de Facebook de Sucedió en Oaxaca: https://www.facebook.com/watch/?v=359324074707664

Por último, el compositor Nathanael Lorenzo Hernández dejó en claro que tomará acciones legales para defender los derechos de autor de su obra “Ritual #1”, que se suma a la serie de plagios que se enmarcan en una práctica ilegal de extractivismo cultural, que atenta contra las y los creadores oaxaqueños en los últimos años.