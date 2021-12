Hoy es #UnDíaParaDar; apoya al Fondo Guadalupe Musalen

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Fondo Guadalupe Musalem A.C. (FGM), se une este 30 de noviembre al movimiento global “Un día para dar” o “Giving Tuesday”, con la finalidad de seguir procurando fondos para apoyar el proceso de formación multidisciplinario de jóvenes becarias provenientes de comunidades indígenas, rurales y afromexicanas de Oaxaca.

Durante este día, el FGM apela a la buena voluntad de las personas para unirse a la campaña ¡Sí a la educación de las mujeres! a través de donativos que serán utilizados para que las estudiantes continúen teniendo acceso a internet en sus comunidades de origen, así como un apoyo económico mensual que les permita seguir con sus estudios de bachillerato y apoyar a sus familias.

Existen diversas formas para hacer llegar su aportación con deducibilidad de impuestos a través de depósitos, transferencias, Paypal y Stripe, ingresando a www.fondoguadalupemusalem.org/donation, en Canadá por The Education Project For Girl: https://canfro.ca/projects/education-project-for-girls/ de Canadian Friends of Oaxaca, (CANFRO).

Durante 24 horas, Global Giving estará distribuyendo una bolsa de un millón de dólares a las organizaciones participantes, para donar al proyecto Say Yes to Women’s Education of Oaxaca, Mexico deberán ingresar a: https://goto.gg/36907

El Fondo Guadalupe Musalem agradece a las personas que continúan apoyando la educación de las jóvenes mujeres, a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID-19, invita a la ciudadanía a seguir el trabajo que se realiza a través de las redes sociales.

El movimiento Un día para dar que este año se realiza este martes 30 de noviembre, fue creado en el 2012 como un día que alienta a las personas a hacer el bien. Durante los últimos ocho años, esta idea se ha convertido en un movimiento mundial que inspira a cientos de millones de personas a dar, colaborar y celebrar la generosidad.

Si desean mayores informes podrán escribir a coordinacion@fondoguadalupemusalem.org o visitar la página www.fondoguadalupemusalem.org.

¡Tu donativo cambia su vida!