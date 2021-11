En Putla, La Buchicata Artes rinde homenaje a víctimas de la pandemia

PUTLA VILLA DE GUERRERO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- A casi un año de iniciar con el mural y de dejarlo inconcluso debido al continuo incremento de contagios de la Covid 19, el 12 de octubre, día de la diversidad cultural, el colectivo La Buchicata Artes retomamos el proyecto que rinde homenaje a todas las personas que a lo largo de este tiempo de pandemia han partido de este mundo.

Desde este ejercicio artístico colectivo reiteramos nuestra solidaridad con todas las familias que están sufriendo estas pérdidas. Es lamentable que no hayamos podido despedir a los difuntos como se acostumbra, nos entristece no haber acompañado a las familias en los momentos de mayor sufrimiento por la pérdida de su ser querido. Por ello, este mural es nuestra forma de solidarizarnos con todas las familias que están sufriendo estas partidas, es la forma en que rendimos homenaje a los que ya no están y que no pudimos acompañar a su última morada.

Muchas, muchas gracias a todas las personas que participaron en este proyecto que duró 4 jornadas: Flavio Díaz maestro del taller, creador intelectual del boceto del mural y guía para sus alumnos. Ausencio Ramirez Osio , Rodis Velazco Lopez , Rebe Cisneros Vasquez y Corazón de Nube por plasmar su talento y cariño en cada pincelada, por su enorme compromiso con nuestra comunidad. Al profesor Moisés Lugos por su apoyo incondicional a las actividades artísticas del emblemático barrio La Cureña. A todas las personas que colaboraron con agua y refrigerio para los pintores.

Este mural esta ubicado en la esquina de las calles Quintana Roo y Zacatecas del barrio La Cureña en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y es una donación artística del Colectivo La Buchicata Artes y el barrio de La Cureña para todo el pueblo.

Con el entero compromiso del apoyo a las causas artísticas comunitarias.