La FILO rinde homenaje a Vivian Mansour por 20 años de trayectoria

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía FILO).- Por su trayectoria de más de 20 años en la literatura infantil, alimentar con sus libros el Programa Nacional de Lectura y las Bibliotecas de Aula; y la obtención de los premios FILIJ de Cuento para Niños (1995), Certamen Internacional A la Orilla del Viento (1997), Premio de Literatura Infantil Castillo de la Lectura (2000), entre otros, La 41 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) rindió homenaje a la escritora Vivian Mansour, en el marco del programa FILO Chamacos.

La Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO), una de las 17 sedes en la Ciudad de Oaxaca de la FILO, fue el escenario donde la autora de 20 libros conversó con el también escritor Francisco Hinojosa y cuatro niñas y niños oaxaqueños que comentaron su acercamiento a la obra de Mansour y le hicieron preguntas sobre su quehacer.

Entre otras cosas, la autora contó que su famoso libro El peinado de la tía Chofi, está inspirado en su mamá, quien un día canceló su asistencia una boda por un bicho que se alojó en su cabello; que el cuento Familias familiares, donde el protagonista rechaza a su familia por considerarla rara y busca una ideal, se inspira en su propia familia de ascendencia egipcia.

Sobre lo que la inspira al escribir sus textos apuntó que “uno cuando escribe quiere transmitir el asombro de lo que descubre, cuando uno tiene una pasión quiere compartirla”. Al respecto de la situación y posición de la literatura infantil comentó “a los escritores para niños nos ponen en un plano diferente a los poetas y autores para adultos”:

“La literatura infantil ha sido considerada un género menor, no hay apoyo, no hay becas, no hay reseñas. Pero en este aspecto creo que México está en un buen nivel”, aseveró sobre la literatura para las infancias hecha en el país. También contó que le gusta poner palabras complicadas en sus cuentos, de tal forma que las y los pequeños lectores las descubran y agreguen a sus vocabularios y vida cotidiana.

“Yo quiero que las niñas y niños disfruten tanto como yo el mundo de la literatura”, dijo la autora antes de recibir el reconocimiento que le entregó Vania Reséndiz Cerna, directora general de la FILO.

Para la Feria es sumamente importante reconocer a quienes con su vida y obra enriquecen el mundo de la literatura, el arte y el trabajo social. Es por eso que cada año ocupan un importante lugar en su programación los premios y reconocimientos.

Francisco Hinojosa, niñas y niños oaxaqueños escriben manifiesto contra violencia

A partir de su famoso libro La peor señora del mundo, el autor de literatura infantil Francisco Hinojosa impartió el taller Lo que nos violenta a las niñas y niños, el cual forma parte de las actividades infantiles de la 41 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO). Fue el patio de la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) el que albergó dicha actividad.

En el taller, Hinojosa coordinó a un grupo de niñas y niños para que, a partir de sus inquietudes, escribir de manera colectiva un manifiesto sobre aquellas violencias que afectan a este sector. El autor recordó que, en su cuento, una señora es el terror de sus hijos y de todo el pueblo a través de diversas acciones, por lo cual la gente del lugar busca la forma de combatirla.

“Esa señora violentaba profundamente al pueblo y el pueblo tuvo que reaccionar. Aquí la idea es que ustedes, niños, jóvenes, puedan manifestar de manera libre, qué es lo que los violenta a ustedes, qué es lo que nos molesta en la vida para poder con ello decir cómo mejorarla”, dijo el autor para iniciar la interacción con las y los participantes.

Mediante preguntas, Hinojosa extrajo de niñas y niños aquellas acciones que les causan malestar, especialmente, las ejercidas por las y los adultos, pues el manifiesto resultante estaría principalmente dirigido a ellas y ellos. Asimismo, idearon entre todos una serie de propuestas para contrarrestar la violencia.

Hinojosa resaltó la importancia de que las y los adultos escuchen las voces de las infancias, pues considera que es algo que se hace muy poco, “estar haciendo este tipo de actividades podría en algún momento hacer conciencia en los adultos del trato que damos a las y los niños”.

