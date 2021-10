Peruana, la ganadora del 7°Premio Aura Estrada

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Natalia Sánchez Loayza (Lima, Perú, 1991) resultó ganadora del 7° Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. Su trabajo fue elegido entre 305 provenientes de 15 países, como se dio a conocer en conferencia de prensa ofrecida por Vania Reséndiz Cerna, directora general de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), Gabriela Jauregui, escritora e integrante del jurado; Francisco Goldman, escritor e integrante del jurado y la galardonada.

Este premio se entrega cada dos años mediante convocatoria en el marco de la FILO, a una escritora -incluidas mujeres diversas de todos los territorios identitarios y de tránsito- de 35 años de edad o menos, que escriban en español y radiquen en Latinoamérica, Estados Unidos o Canadá. Consta de un estipendio de 10 mil dólares y la publicación de un texto suyo en la Revista Granta en español. Además, la oportunidad de alojarse en cuatro residencias para escritores: dos en Estados Unidos, una en Italia y una en Oaxaca, México.

Al tomar la palabra, Sánchez Loayza apuntó que “yo postulé al Premio Aura Estrada la noche en que caí en cuenta que no publicarían un texto mío que llevaba trabajando por años. No era la primera vez que me pasaba, de hecho ya había perdido la cuenta de todas las veces que había intentado publicarlo sin éxito, pero tenía que intentarlo una vez más”. Resaltó la importancia de un premio cómo éste que da oportunidad escritoras jóvenes.

Ahondó en la situación de muchas creadoras literarias, de “tener algo que decir y que no te escuchen”. Agregó “lo que nos toca como escritoras es seguir escribiendo, seguir escuchándonos a nosotras mismas primero, apostar por esa idea a la que le hemos dado vueltas y vueltas, seguir demostrando lo que escribimos, primero a nuestras amigas y luego a todo aquel que sea necesario, si no lo hemos hecho ya, equivoquémonos, publiquemos textos malos y hagámoslo cada vez con menos vergüenza hasta que publiquemos algo que sea mejor”.

“Tenemos que seguir escuchando y nuestra escucha tiene que ser una práctica dedicada y arriesgada, sigamos apostando por nuevos talentos, por textos imperfectos, pero con potencia, prestemos atención a la diversidad de voces en nuestras redacciones en nuestras antologías, en nuestras cartas de escritores, y hagamos algo al respecto. Por supuesto este premio es una manera extraordinaria de que mientras hablo, digo o cuento, se me está escuchando y estoy muy agradecida por ello, es un orgullo continuar con el legado de todas las escritoras que han recibido este premio y también el legado de la misma Aura Estrada”.

Sánchez Loayza es periodista, editora y escritora. Es máster en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Nueva York (NYU). Actualmente, cursa el máster de Periodismo Bilingüe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). En 2016, cofundó la revista virtual hecha enteramente por mujeres llamada Malquerida. Ganó la Beca OXFAM FNPI de periodismo en temas de género en 2017. En 2018, cofundó (La Madre), proyecto de investigación académica y periodística sobre el caso peruano de esterilizaciones forzadas. Escribe y edita para el newsletter Maleza. Vive en la ciudad de Nueva York.

Sopa de perro es el proyecto enviado por la peruana, un texto fragmentario de no ficción. Narra la edificación del distrito de Villa María del Triunfo en Lima, Perú; la fundación del barrio Nueva Esperanza; la constitución de la casa de sus abuelos en aquel barrio; el envolvimiento de su padre en el grupo terrorista Sendero Luminoso; y su muerte.

Durante esta conferencia se dieron a conocer también los nombres de una finalista y dos semifinalistas cuyos trabajos, junto al de la ganadora, lograron llamar de especial manera la atención del jurado. Se trata, respectivamente, de Carolina Isabel López Moller-Hansen, de México; Grethel Delgado, de Cuba; Isabel Calderón, de Colombia.

López Moller-Hansen participó con Lengua Materna y en palabras del jurado, logró pasar a la final por ser “un proyecto que demuestra una proeza literaria además de explorar la importancia del cuerpo del texto y de la importancia del lenguaje”.

Delgado, proveniente de Cuba, participó con Caballito de Mezcal, que “muestra una voz llena de humor y de originalidad destacable, sofisticada y sorprendente. Por estas razones quisimos reconocer su trabajo y alentarla a que siga con este proyecto”. Finalmente, Calderón, colombiana, fue elegida porque su propuesta “muestra una prosa impecable, una complejidad narrativa bien llevada y también un gran sentido del humor”.

El 7° Premio Internacional de Literatura Aura Estrada será entregado a Natalia Sánchez Loayza el viernes 15 de octubre durante la inauguración de la 41 FILO. Durante la entrega del premio se ofrece también la Cátedra Aura Estrada, un evento anual donde autoras y autores nacionales e internacionales del más alto nivel comparten con el público mexicano sus conocimientos, experiencia y acercamiento particular a la literatura. En la edición de este año participarán Rachel Kushner y Kim Gordon.