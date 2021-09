Mexicanas Tech: la búsqueda por hacer comunidad

TLAQUEPAQUE, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía ITESO).- Cuando Laura Bucio Carrillo era estudiante se dio cuenta de que había muy pocos espacios para que las mujeres orientadas al mundo de la tecnología pudieran trabajar en comunidad y en un ambiente seguro. No había networking, no había mentorías y cuando las encontraba era notable la ausencia de mujeres. Esto lo vivió también como egresada de Ingeniería en Empresas de Servicio del ITESO. “Me producía inseguridad, miedo e incertidumbre no encontrar un espacio”, contó durante su participación en la Fewcon, actividad en la que presentó Mexicanas Tech, un proyecto que tiene por objetivo revertir esa dinámica y ofrecer un espacio para que las mujeres se encuentren, hagan comunidad e intercambien experiencias y conocimientos.

La Fewcon es una actividad organizada por el Code Few y el ITESO y en su sitio web se define como “uno de los eventos de ciberseguridad más importantes del año”. Además de conferencias dedicadas al hacking ético y el cómputo forense, por ejemplo, hubo espacios para compartir proyectos como Mexicanas Tech, que Bucio describió como un intento por “hacer algo para crear networking y redes de apoyo para mujeres que están inmersas en el mundo de la tecnología”.

El nombre, dice, obedece a que en México no es tan común el uso del acrónimo STEM, que en inglés se refiere a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. En cambio, contó Bucio, está más extendido el uso de la palabra tech —contracción de technology— por lo que lo eligieron al ser “un término más conocido y más específico”.

Al hablar de Mexicanas Tech, la egresada del ITESO mencionó que se trata de “una comunidad de solidaridad, empatía y empoderamiento entre mujeres”. Y cuando se refirió a “mujeres”, lo hizo en toda la extensión de la palabra: en esta comunidad serán bienvenidas niñas, adolescentes, mujeres y mamás. “Nos parece importante abrir este espacio para las mamás, porque enfrentan situaciones muy difíciles, por ejemplo, al tener hijos”, dijo Bucio y añadió que ya no es posible seguir replicando los esquemas en los que las mujeres quedaban relegadas. “Estamos en el siglo XXI, de nosotras depende qué queremos para el futuro”.

Mexicanas Tech comenzó operaciones este mes, pero el trabajo previo ha sido más largo y ha implicado la búsqueda de apoyos en otros grupos ya consolidados como TechnoLatinas, Nao, Talent Prospect, GrowthHax y Dev.F, proyectos que desde diferentes frentes comparten el mismo objetivo: la creación de redes y el intercambio de conocimientos.

De entrada, los primeros pasos de esta comunidad de mujeres enfocadas en la tecnología consisten en compartir datos, información, noticias y diferentes recursos por medio de canales como Telegram y LinkedIn.

Por el momento es posible seguir a esta comunidad en Instagram y Twitter en la cuenta @mexicanastech y en LinkedIn como Mexicanas Tech.