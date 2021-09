Alumna del CaSa realizó residencia artística en Odense, Dinamarca

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoxaca.com/vía CASA).- Alejandra Ortega, artista que fue alumna del Diplomado de Producción de Artes Visuales, regresó de Odense, Dinamarca donde realizó una residencia en Hollufgård Artist Residence-Skulpturpark del 17 de julio al 24 de agosto, como parte de un intercambio de reciprocidad entre ese espacio y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).

Durante cinco semanas la artista trabajó en la producción del múltiple de una pieza que originalmente expuso en el CaSa durante el octavo Diplomado de Producción de Artes Visuales. “La pieza que desarrollé es un libro que se llama Exhumación y tendrá un tiraje de 15 copias. Es un libro de poesía borrada; la técnica que estoy usando para los borramientos es serigrafía”, detalló Ortega.

Agregó que “el borramiento es una técnica de la que se vale la poesía visual para generar un nuevo texto partiendo de uno que ya existía, conservando (aunque no forzosamente) su valor de texto, pero dándole atención al borramiento, a la parte visual. Además, y no menos importante, la pieza viene de trabajar con el concepto de autolegitimación a través de la imagen”.

Ortega comentó que viajar a Dinamarca para desarrollar esta residencia artística fue “una experiencia que me abrió ampliamente el panorama del arte fuera de México”.

“También busqué generar vínculos y dejar un buen antecedente para que más artistas de Oaxaca y de México puedan acceder a este espacio. Creo que vivir esta residencia me motiva y me reta a hacer más proyectos. Me encanta el contraste que genera estar fuera, pues permite apreciar que en Oaxaca se están formando artistas que pueden dialogar a la par de otros países como Dinamarca”, platicó quien ha sido parte de distintos programas educativos en el CaSa.

Hollufgård Artist Residence-Skulpturpark, se encuentra en la ciudad de Odense en Dinamarca. Este espacio es un centro de artes que tiene diferentes actividades y estudios para poder realizar residencias y exposiciones. El área destinada para residencias es Hollufgård Gæsteatelier, con instalaciones para estancia y producción. El área Skulpturpark se encuentra en medio de la naturaleza y es ocupada para exhibir piezas escultóricas y otras actividades de enseñanza.

Para que este intercambio se logrará, la artista buscó financiamiento para el viaje, por medio del antiguo Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). “Tras saber que el CaSa me daba la oportunidad de la estancia, me postulé al programa de Residencias de Libre Gestión y fui seleccionada en enero de 2020, lo que me permitió venir, pues el acuerdo con Hollufgård es de estancia y acceso al estudio”.

Por la pandemia que se vive actualmente el viaje de Ortega se pospuso y finalmente pudo viajar y pasar cinco semanas en Dinamarca.

El diplomado de Producción de Artes Visuales es un programa del CaSa coordinado por los artistas Laureana Toledo y Luis Felipe Ortega el objetivo es consolidar las propuestas de producción de los artistas jóvenes del país, preferente de la región cercana al San Agustín, Etla, se han realizado nueve ediciones.