Estrena «Guiexhuba» en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- Nuevos tiempos en el cine mexicano se avecinan, porque es imprescindible romper con los estereotipos que tanto mal han hecho a nuestro cine y a nuestra sociedad. Porque los papeles protagónicos no pueden ser solo para la “gente blanca”, solo para hombres, porque los rasgos físicos de mujeres indígenas y tez morena no deben corresponder solo a sirvientasy prostitutas, porque la realidad de nuestro país es tan violenta y no puede ser solo retratada a partir del narcotráfico y de manera fútil, porque los pueblos indígenas merecen ser escuchados y porque ya es momento de que nuevas personas hagan nuevas películas.

En este marco de incongruencias nace Guiexhuba, película mexicana que plantea otras opciones frente a los estereotipos racistas y clasistas. Apuesta por una ficción, a veces tan cercana a la realidad, que narra la organización de un grupo de mujeres zapotecas de Juchitán, Oaxaca, que recurren a formas de organización tradicional de su región para enfrentar las adversidades generadas por el intento de despojo y violencia.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2021 será el escenario del estreno mundial de Guiexhuba el 20 de septiembre en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato.

Después de haber recorrido varios festivales en la categoría “Work in Progress” y haber ganado dos premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por fin llega la tan esperada premier de Guiexhuba que cuenta con las actuaciones de Claudia Santiago, Norma Pablo, Humberto Busto, Antonio Monroi, Gabriel Pascual, Sotera Cruz, entre otros.

Para iniciar el camino a la competencia oficial en la categoría de “Largometraje México”, en el GIFF 2021, se realizará una rueda de prensa el lunes 13 de septiembre a las 19:00 horas, de manera virtual (vía skype), con la presencia del elenco de la película y el acceso privado para ver la película, dio a conocer Ixmati Casa Productora.

Sinopsis

Guiexhuba, una mujer Juchiteca quien va a defender los mercados locales de manos de un Europeo quien ha venido a Juchitán a hacer tratos sucios y corruptos con Don Chano, con Porfirio Chiñias el político del pueblo y con el Padre Martín quienes esparcen el rumor que el bidxa (viya) “el demonio encarnado en hombres y mujeres convertido en animales” anda suelto y matando gente, así que don Chano, Porfirio y el padre Martin intentan convencer a los locatarios para que les vendan sus puestos por las buenas o por las malas, sin embargo Guiexhuba y Carmen su hermana, juchitecas orgullosas, no van a vender su local, con él se ganan la vida.

FICHA TÉCNICA

Título en español: Guiexhuba

Titulo en inglés: Guiexhuba

Tipo de producción: largometraje de ficción

Clasificación: Adolescentes y adultos

Año de producción (copyright): Ixmati Casa Productora, 2020.

País: México

Duración: 1:07:54

Género: Drama

Idioma: Español (85%) y zapoteco (15%)

Formato de proyección: Blu-ray

Formato: Color y un anexo en blanco y negro

Formato de sonido: 5.1

Subtítulos: 15 % en español en la versión original (Se cuenta también con la versión totalmente subtitulada al inglés)

Cámara: RED Dragon

Aspect Ratio: 2:35:1 (o scope)

Reparto: Claudia Santiago, Norma Pablo, Humberto Busto, Antonio Monroi, Gabriel Pascual, Moisés Cardéz, Sotera Cruz, Yan Perrouin.

Dirección: Sabrina Muhate

Producción: Agustín Buendía

Producción en línea: Martín Bolaños

Guion: Dariela Pérez

Fotografía: Natali Montell

Edición: Alejandro Ramírez

Sonido directo: Pepe Reyes

Diseñador de sonido y mezcla: Jesús Moreno Cruz y Corro

Música: Izakum Vázquez

Dirección de arte: Brenda Zepeda

Diseño de vestuario: Héctor Negrón

Diseño de maquillaje: Luisa Almaguer

Postproductor: Víctor Gómez

Colorista: Rocío Ortiz

Compañía productora: Ixmati casa productora 100 %

Distribuidora: No se cuenta con una

Locación: Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca (Juchitán y municipios aledaños)