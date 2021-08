Alumna del CECAD gana Medalla de Oro en Lucha Olímpica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El pasado 12 de julio en Monterrey, Nuevo León, Karina Mireya Gutiérrez Ramírez, estudiante del Bachillerato Virtual del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (CECAD-UABJO), dio un paso más hacia su sueño de convertirse en seleccionada mexicana.

La representante de nuestro estado en Lucha Olímpica, participó en los Juegos Nacionales 2021, que convoca la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en donde pasó a semifinales como primer lugar del grupo B y venció en la división Cadetes de 61 kilos a su oponente de Querétaro, con un marcador cuatro a cero, alzándose así con la presea de oro.

La joven de 16 años de edad, comenzó a practicar este deporte desde los diez años, “principalmente empecé por salud, y también por una coincidencia, pues mi entrenador Víctor Noé Chávez Ramírez (egresado de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UABJO), era mi maestro de educación física en la primaria y él nos había invitado a participar”, comentó.

Karina cuenta que estudiar en el Bachillerato Virtual, le ha facilitado su entrenamiento, pues es un programa de estudios con horario flexible, al que puede acceder desde cualquier lugar con internet.

“Me incorporé al Cecad por recomendación de una compañera de mi anterior escuela, además de que mi mamá me comentó sobre esta opción y me pareció muy buena pues me permitía seguir con mi entrenamiento, además de brindarme la oportunidad de poder asistir a competencias a otros estados, lo cual beneficia mucho mi actividad deportiva”, refirió.

Actualmente, Karina cursa el segundo semestre de este nivel educativo y continúa con sus entrenamientos, organizando sus tiempos y cumpliendo con las fechas de entrega de sus tareas, por lo que considera que esta es una buena opción para quienes se dedican a practicar alguna disciplina deportiva.

La joven luchadora compartió que aspira llegar a los Juegos Olímpicos, le gustaría ser parte de la selección mexicana. Pero también tiene otra meta y es estudiar una carrera en Medicina Veterinaria y Zootecnia, “me gustan mucho los animales, con mi mamá hemos visto a muchos que necesitan ayuda y por eso me gustaría dedicarme a esa carrera”, finalizó.

