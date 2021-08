Nathanael Lorenzo Hernández, autor de música original de «Finlandia»

NEJAPA DE MADERO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Lo de crear música para una película ya rondaba en la cabeza de Nathanael Lorenzo Hernández desde hace algunos años. Su relación con cineastas oaxaqueños como Ángeles Cruz y Jorge Pérez Solano alimentaba su deseo de trabajar en una banda sonora.

De forma inesperada, un día a mediados de 2019, recibió la invitación del director Horacio Alcalá para poner música a la cinta Finlandia, una producción de México y España que este 2021 compite por dos premios en la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

En entrevista a distancia desde Nejapa de Madero, el compositor y director del Instituto Intercultural Calmécac (IIC) relató cómo sucedió su inclusión en la banda sonora de la película que se rodó en locaciones de Tlacochahuaya, Huatulco y la ciudad de Oaxaca, entre otros escenarios de la entidad.

«Horacio Alcalá me escribió, me dijo que iba a filmar en Oaxaca y que le habían dicho que yo podría tener música para su película sobre la muxheidad. Me platicó a grandes rasgos su proyecto, y le pedí que me compartiera el guion. Me dijo que ya llegaba en quince días a rodar a Oaxaca, yo le dije que la música la hacía en dos días», platica el artista quien por aquellos días se encontraba participando con la Banda Filarmónica del IIC en una festividad en la sierra mixe.

«Para mí fue un reto y para la banda del Instituto también fue necesario trabajar fuerte en los ensayos. Cuando llegó a Oaxaca el director de Finlandia, le presenté un son istmeño titulado ‘La Chula’, con el lenguaje propio de los muxhes que se sienten divinas, exóticas. Ahí estaba también Estrella, la muxhe que salió en la portada de Vogue, quien cuando terminé de cantar el tema me preguntó: ¿Cómo conoces tanto de nosotras? Horacio Alcalá me dijo: Quiero la canción».

Nathanael Lorenzo Hernández comenta que a los muxhes se les ha explotado de varias formas como una cultura que aporta al cine, a la gastronomía, al bordado y a otras actividades en las que se desempeñan de forma creativa y original, sin embargo, subraya, nadie les había escrito una canción.

Además de «La Chula», el músico reconocido dentro y fuera de Oaxaca y México por temas como «Vernácula» y «Amores de montaña», entre otros, realizó otras composiciones originales para la cinta que protagoniza el primer actor Noé Hernández, en el papel de Delirio.

«Diseño, estilo, terremoto, muxhes. Cómo un viaje de negocios puede cambiar la forma en que una joven mira el mundo cuando se ve obligada a viajar a un mundo desconocido para muchos. Finlandia es un terremoto que sacudió a Juchitán, y provocó un temblor en la vida de los que allí residen: los muxhes. Mientras Delirio fija la mirada en una postal, la melodía de una canción zapoteca se escapa de sus dulces labios y llega a nuestros oídos. Finlandia, un lugar donde la mente de uno se vuela, donde tal vez puedas encontrar la libertad de volar. Un lugar donde a nadie dejará indiferente», reza la presentación del filme en el sitio oficial de Aurora Project, su casa productora con sede en España.