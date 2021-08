Participará Tamara León en «Women writers in translation»

OAXACA, Oac. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En mayo de 1923, un grupo de poetas con deseos de fomentar y estimular el interés por la poesía organizaron y llamaron The Poetry Society of Virginia o Sociedad de Poesía de Virginia, lugar que alberga el Centro de Escritores Muse. Es una comunidad de escritura creativa en el sureste de Virginia en donde se brinda un espacio para aprender el oficio de la escritura, compartir el trabajo creativo y fomentar un entorno propicio para la expresión y el desarrollo personal donde los escritores se reúnen, comparten ideas y experimentan el poder de las palabras.

Comprometidos con la diversidad, celebran a la comunidad de escritores para resaltar las voces poco representadas, abrazar el poder de las palabras para ofrecer comentarios reflexivos y provocativos sobre la diversidad en la sociedad. Sus actividades se realizan para asegurar que ninguna barrera, financiera o de otro tipo, se interponga en el camino del acceso a las artes literarias.

Women Writers in Translation es una lectura de la obra poética traducida de escritoras originarias de diversos lugares. La organizadora, Catherine Fletcher es una escritora que vive en Virginia y es Gerente de Comunicaciones y Difusión de la Sociedad de Poesía de Virginia. Ha trabajado como Directora de Programas de Poesía en la organización con sede en Nueva York y Directora General del conjunto con sede en Los Ángeles, The Ghost Road Company.

Participa la escritora oaxaqueña Tamara León, quien es editora de publicaciones académicas y promotora de arte. Su obra ha sido publicada en diversos medios nacionales e internacionales, incluyendo la publicación en la organización internacional de escritores Pen International. Trabaja en conjunto con asociaciones civiles y colectivas para el fortalecimiento de la identidad y la conservación biocultural en beneficio de su comunidad.

También participan Pichchenda Bao, escritora y poeta camboyana estadounidense, sobreviviente infantil del régimen de los Jemeres Rojos, hija de refugiados y madre feminista, integrante del Retiro de escritores de Kundiman.

Kurt William Hackbarth es escritor, dramaturgo, periodista, actor y traductor. Es colaborador habitual de Jacobin Magazine en México y Latinoamérica, ha publicado en The Nation, Global, Animal Político y Tierra Adentro.

La Dra. Carolyn Kreiter-Foronda, Poeta Laureada Emérita de Virginia, ha publicado nueve libros de poesía, ganadora del Art in Literature: The Mary Lynn Kotz Award en 2014. Su obra ha sido publicada en numerosas revistas, incluidas Nimrod, Prairie Schooner, Mid-American Review, Poet Lore, World Poetry Yearbook y Best of Literary Journals. Su poesía, junto con la de otros Poetas Laureados de Virginia, se presenta en dos instalaciones de arte como parte de la Autoridad del Área Metropolitana de Washington, Art in Transit.

Thawda Aye Lei, escritora birmana, ha publicado cuatro novelas y dos colecciones de cuentos. Trabaja como investigadora en estudios relacionados con el género y los medios de comunicación para ONG internacionales con sede en Birmania.

Sahar Muradi es una escritora nacida en Afganistán y criada en los EE. UU. Es autora de los chapbooks [GATES], A Garden Beyond My Hand y, más recientemente, Ask Hafiz, ganadora del 2021 Patrons Prize de Premio Thornwillow. También es coautora de A Ritual in X Movements y coeditora de One Story, Thirty Stories: An Anthology of Contemporary Afghan American Literature. Su poesía ha aparecido más recientemente en The Muslim World y BOAAT Journal. Sahar es fundadora de la Asociación de Escritores y Artistas Afganos Estadounidenses y ha recibido varios honores, incluido el Premio de Poesía Stacy Doris Memorial, el Premio de Poesía Himan Brown y una Beca de Poesía Kundiman. Sahar es directora de programas educativos en la organización artística y cultural City Lore, con sede en Nueva York.

Women Writers in Translation se realizará el 8 de agosto a las 18:00 horas de México y se transmitirá de manera gratuita por medio de las redes sociales de The Muse and the Poetry Society of Virginia, La Sociedad de Poesía de Virginia y el Centro MUSE.