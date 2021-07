Abrirá IMPASSE, axposición de arte plástico en cuarentena

El jueves 15 de julio en punto de las 19:00 horas se inaugurará IMPASSE, primera exposición del espacio Central del Arte, Murguía 102, Centro, donde artistas como Ivonne Kennedy, Ana Santos, Luna Ortiz, Sergio Mérida y Víctor Tenorio mostrarán el trabajo realizado a lo largo de los meses de cuarentena que, a causa de la situación sanitaria actual, se vive a nivel mundial.

La muestra se compone de cerca de 30 piezas en distintas disciplinas: pintura, collage, fotografía, textil y cerámica y son el resultado de la particular manera de vivir el proceso de encierro, en varios sentidos, por cada uno de los creadores y permanecerá durante un mes.

IMPASSE se entiende como la paralización de un proceso de manera repentina y sin posibilidad próxima de una resolución, el planeta entero y la realidad llevan meses en un impasse. El plano de la creación artística pareciera no haberse librado de esta situación, las actividades culturales han sido, sin duda de las más afectadas no solo en nuestro país, sino a nivel global.

El arte surge cuando y porque la realidad no es suficiente y en este momento, no solo no nos es suficiente, es además aplastante, es aquí donde la contemplación y disfrute de la pieza artística, ayuda a encontrar espacios de fuga hacía una realidad más positiva o simplemente más liviana. Impasse, ofrece alternativas multidisciplinarias en su contenido, garantizando posibilidades de disfrute estético al visitante.

Ivonne Kennedy, Ana Santos, Luna Ortiz, Sergio Mérida y Víctor Tenorio, serán acompañados con la música de Steven Brown, Beto Cruz y Facundo Vargas, como parte de la inauguración de IMPASSE, obra de cuarentena.

La cita es el jueves 15 de julio a las 19:00 horas en Central de Arte ubicado en Murguía 102, Centro, en esta ciudad. Se solicita amablemente acudir con cubre boca y apoyar así en el cuidado de la salud de los presentes.