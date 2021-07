Jazzamoart 70 en Irapuato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Tras concluir las exposiciones, performance y actividades en la Ciudad de México, el artista visual Jazzamoart continúa con las celebraciones de sus 70 años de nacimiento y 50 de carrera artística, ahora lo hará con tres exhibiciones en su ciudad natal, Irapuato, Guanajuato.

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Irapuato ha preparado una serie de actividades, charlas y conciertos que continuarán los festejos y las exposiciones: «50 textos en su tinta» en el Museo de la Ciudad, «La Farándula de la vida» en el Teatro de la Ciudad y Casa de Cultura, y «Buscándole ruido al saxofón en el Bajío» en el CREA (Centro Regional de Expresión Artística), todo ello a partir del 9 de julio de 2021 en la ciudad de Irapuato.

Todas las actividades se realizarán bajo las medidas de sanidad pertinentes y con previa cita, para mayores informes consultar los sitios web y/o redes sociales de las sedes.

Francisco Javier Vázquez Estupiñán, nació en Irapuato, Guanajuato, en 1951, adoptó en 1974 el seudónimo de Jazzamoart (jazz, amor y arte), y a punto de cumplir 70 años, con la misma energía con la que entró en 1969 a la Academia de San Carlos sigue creyendo que “lo importante es la actitud y la pasión por vivir; la edad es un accidente y en la vida siempre hay que chingarle”.

“Continuamente estuve dispuesto a pagar cualquier precio por ser pintor, y durante algún tiempo lo hice pintando lo que no quería, ahora desde hace algunos buenos años, uno de mis mayores éxitos es pintar lo que me de la gana y poder vivir celebrando mi obra”, cuenta mientras trabaja en su estudio.

Para Jazzamoart, como para muchos artistas que suelen trabajar en solitario, la pandemia le ha permitido enfatizar esa condición de estar consigo mismo, con su parte creativa, “como decía Efraín Huerta: estar solo, pero bien acompañado”. Aunque reconoce que extraña la farándula con los amigos, asistir a los toros, al fútbol, a un concierto de jazz, a comer rico en alguno de sus restaurantes preferidos, y salir a comprar libros, discos y puros.

Sin embargo afirma que frente a la pandemia el arte nos ha salvado, y nos ha mostrado que gracias a los creadores podemos apreciar lo valioso que es un libro, un disco, una pintura, una escultura, y en general valorar muchos más la cultura que nos ha rescatado de este aislamiento.

Jazzamoart logró a partir de la década de los ochenta, un estilo rítmico y expresionista, íntimamente vinculado a la música y a otras pasiones del ser humano, que lo ubicó con un estilo personalísimo en la escena de la plástica latinoamericana. En años posteriores su pasión por reinventar a grandes maestros como Rembrandt –un autor al que le ha dedicado más de 10 años de variaciones-, Diego Velázquez, Vicent Van Gogh; o escenas de la fiesta brava, el flamenco, la pasión por el fútbol, o sus interpretaciones al Quijote, Rayuela, la poesía de Quevedo o López Velarde, le han dado un universo polifacético en el que la además de la pintura, ha incorporado a la escultura.

Pero decididamente con su personaje de la Bebopera (nombre derivado del bebop, primer estilo moderno del jazz) que aparece en su obra, en soledad o en los antros y conciertos de jazz, hace su propio homenaje a Miles Davis, Charlie Parker, Onette Coleman, el saxofón, la batería, y transmuta sus influencias de Gilberto Aceves Navarro, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros o Paul Gauguin.

Al mirar sus obras nos hace escuchar la música con su estilo lúdico y emotivo, el mismo con el que exprime los tubos de óleo, chorrea con una brocha los colores, deja caer la materia como bodoques sobre la tela, que entre violencia, misterio y escándalo, se explica por sí misma.

La suya es una pintura llena de júbilo, gozo, placer, en el que entrega toda la pasión que para él significa: su oficio de pintor unido a su vida y obra.

Ahora trabaja en una obra en gran formato que se llamará “Códice 70” en la que estará su peregrinar por la vida y la pintura, una viaje pictórico y anecdótico de 70 láminas que representarán narraciones biográficas de siete décadas de vida, cada una es pintura y vida.

Por su puesto allí está su madre, Rosaura, quien antes de los 5 años le enseñó a leer y escribir; su padre, Xavier, quien le instruyó para pintar y amar el arte; y sus abuelos Virginia (cantante de zarzuela) e Isidro quienes le hicieron sentir la música. También aparece su mujer Nora, y sus 3 hijos Jazzamoart (jazz, amor y arte), Viart (vida y arte) y Poettier (poeta de la tierra), sus siete nietos, así como sus incontables amigos.

Jazzamoart ha mostrado su trabajo en más de quinientas exposiciones colectivas e individuales en museos y galerías de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá ́, Europa, Corea del Sur, Japón y China. Ha realizado escenografías e improvisaciones visuales para los principales exponentes del jazz internacional, como B. B. King, Ray Charles o Diana Krall. El lenguaje gestual de Jazzamoart permite, a través de su pintura, escultura y performance, generar emociones tanto a los expertos del arte como a las personas que se acercan por primera vez a sus obras.

El escritor Carlos Montemayor dijo que Jazzamoart estaba entre los tres grandes artistas de Guanajuato, junto a Diego Rivera y José Chávez Morado, pero nuestro festejado agrega a Hermenegildo Bustos, a quien considera un genio del dibujo.

Su trabajo cuenta con participaciones y distinciones en museos y muestras como la Bienal Iberoamericana de Miami, Museo Reina Sofía en Madrid, Bienal Tamayo, Tour de la Bourse en Montreal, Trienal de Osaka en Japón, Premio Internacional de Dibujo Joan Miró en Barcelona, Premio del Festival del Centro Histórico, Premio del Bicentenario de la Revolución Francesa, Bronx Museum of Art en Nueva York, Bienal de Beijing, Museo Nacional de Arte de China, Rijksmuseum en Amsterdam, Salones Nacionales de Pintura, Escultura y Dibujo en México, Phoenix Museum of Art en Arizona, Europalia en Bélgica, Museo del Palacio de Bellas Artes y Museo de Arte Moderno en México, Hyogo Prefectural Museum en Japón, Museo Kereva en Finlandia, Museo marco en Monterrey, Museo Do Brinqueido en Portugal, Museum of Latin American Art en California y becas del SNCA-Conaculta, entre muchos otros.