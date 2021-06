«La otra Isabel», un libro revelador sobre la Conquista de México

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- Son pocos los relatos que abordan el papel de las mujeres en la historia de México durante el periodo de la Conquista. Transcurría el año 1521 cuando el imperio Azteca era derrotado por los españoles. Ante la crisis, Tlatoani Moctezuma necesitaba resguardar a su hija preferida Tecuixpo y le pidió a Hernán Cortés que cuidara de ella. De esa manera, la heredera pudo regresar al palacio de Axayácatl. Fue protegida y bautizada como Isabel Moctezuma para luego casarla y así mantener su linaje.

La otra Isabel (Planeta), de Laura Martínez-Belli, narra la historia de cómo Tecuixpo fue criada en un mundo de intriga, traición y muerte, donde se vio obligada a vivir costumbres ajenas, despojándola de sus tradiciones y cultura, forjándose así un carácter estratega, combativo e inconquistable para proteger lo que le quedaba. Asimismo, tras su muerte, la primera hija de Isabel, Leonor –producto de la violación de Hernán Cortés, el hombre al que más odiaba– regresa a la Nueva España, pero la mantienen alejada de su madre.

“Tecuixpo sintió ardor en el nacimiento de las lágrimas. Lágrimas que no caían, que no caerían nunca porque no se permitía llorar, mucho menos a los pies de su tlahtoani y marido. Se levantó despacio y sin darle la espalda se recompuso, y tomó aire muy despacio antes de salir. Porque supo entonces, con una certeza clara, cristalina cual cenote, que moriría allí, sepultada por los muros del palacio de Axayácatl. Y esperó. Quieta. Como esperan las hojas la llegada del otoño. Hasta que un día, sentada de cuclillas, sintió que la zarandeaban.”

Esta obra desmitifica la vida de Tecuixpo y presenta una visión reveladora sobre el papel que tuvo, y el de otras mujeres, en la Conquista de México. La otra Isabel es una ficción histórica que requirió una profunda investigación en documentos que escasamente refieren personajes femeninos que tuvieron amplia relevancia en esa época. Acompañada del thriller político, este libro se enmarca a 500 años de la caída de Tenochtitlan a manos de los conquistadores, para presentar una versión diferente sobre este hecho histórico.

Laura Martínez-Belli nació en Barcelona, pasó su infancia en Panamá y la adolescencia en Madrid. Vive entre México y España desde 2004. Tras una breve incursión en las Ciencias de la Información, se formó en Historia del Arte, área en la que se desempeñó en museos, instituciones culturales y galerías de arte. Su primer libro, Por si no te vuelvo a ver (Planeta, 2007), se colocó inmediatamente a la cabeza de las listas de los más vendidos en México, al igual que El ladrón de cálices (Planeta, 2010) y Las dos vidas de Floria (Planeta, 2012) que se tradujo al italiano con gran éxito. Carlota (Planeta, 2017) se convirtió en un éxito de ventas y en un referente contemporáneo sobre la vida de la emperatriz que enloqueció de amor.