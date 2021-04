Presenta Editorial Planeta «The Craft Sequence»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Max Gladstone vuelve con The Craft Sequence. El ocaso de un Dios (Planeta), al misterioso universo que ha construido con esta saga. Una noche, Kos, dios del fuego cuyo corazón en llamas alimenta con su energía la metrópolis de Alt Coulumb, se apaga. Las repercusiones son enormes e impredecibles; la gran ciudad y puerto, con prohibición de sobrevuelo, depende por completo de ese poder.

Elayne Kevarian, conocida de los lectores de esta serie, es llamada nuevamente a ejercer sus oficios de hechicera y abogada, pero esta vez se hace acompañar de Tara, una joven aprendiz de grandes habilidades aunque con propensión a meterse en serios problemas, para tratar de entender lo que ha pasado —la muerte de un dios es cosa grave— e intentar una de sus más grandes proezas.

The Craft Sequence. El ocaso de un Dios se lee como un thriller detectivesco fantástico, pero se disfruta por la cualidad poética de la escritura de Max Gladstone, capaz de crear imágenes poderosas y llenas de belleza; ninguna visita a este detallado mundo es sencilla de olvidar por la tensión de las tramas y las paradojas que plantean con respecto a nuestra propia realidad y sus temas clave: la riqueza, el poder y los recursos que sostienen y dan vida a todo.

“—Levantó la vista hacia Elayne Kevarian, la jefa, se recordó a sí misma, y lo pensó mejor antes de pedir su ayuda. La señorita Kevarian estaba ocupada conduciendo. Flotaba cinco metros delante de Tara, con la cabeza ladeada hacia atrás, los brazos extendidos y los relámpagos como si fueran las riendas de las nubes. Los vientos huracanados le volaban el pelo como un humo ondulante, y las gotas de lluvia estallaban en vapor antes de que pudieran mojar la lana de su traje gris a rayas. —“The Craft Sequence. El ocaso de un Dios.

Max Gladstone, escritor estadounidense de novelas de fantasía urbana y ciencia ficción, es autor de The Craft Sequence —serie de fantasía que se ha ganado el reconocimiento de la crítica y los lectores al presentar una interesante reflexión sobre los grandes problemas que enfrentamos como sociedad a partir de personajes y escenarios extraordinarios—. En 2017, fue finalista de los Hugo Awards, premio que reconoce a las mejores obras de ciencia ficción y fantasía. Es creador también de la serie de fantasía urbana Bookburners. Asimismo, ha sido finalista del John W. Campbell Best New Writer Award (en 2013 y 2014), así como de los XYZZY Awards y Lambda Literary Awards.

