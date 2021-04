Se celebrará 489 Aniversario de la Elevación de la Villa de Antequera

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este miércoles, las y los concejales aprobaron por mayoría el punto de acuerdo propuesto por el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, para que se otorguen títulos de distinción a personalidades e instituciones con motivo del 489 Aniversario de la Elevación de la Villa de Antequera al rango de Ciudad; para ello, se estableció que se celebrará una Sesión Solemne de Cabildo, de forma virtual, el día domingo 25 de abril del 2021, a las 11:00 horas.



Por otra parte, concejales aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia para ausentarse del cargo, por 55 días naturales a partir de la aprobación de la misma, de la regidora de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial y de Educación, Ciencia y Tecnología, Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez.

Por tal motivo, el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, tomó la protesta de ley a la concejal suplente Kélmic Hernández Arreortúa, quien asumió la cartera de la Regiduría de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial y de Educación, Ciencia y Tecnología, previa aprobación unánime de las y los integrantes de este órgano colegiado.



Durante los asuntos generales, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, informó que la tarde de ayer martes concluyó la tercera etapa del Programa “Labor Comunitaria”, con la que se brindó apoyo asistencial a 195 personas, de las cuales 129 fueron mujeres y 66 hombres, quienes realizaron actividades de limpieza, desazolve de ríos, arroyos, camellones, banquetas y espacios públicos, principalmente en las agencias municipales y de policía.



El edil reconoció lo oportuna que fue esta iniciativa, que contó con el aval del Cabildo, ya que, gracias a las labores realizadas, las lluvias que se han registrado en los últimos días en la ciudad capital han dejado afectaciones menores. Mencionó que en agencias como San Martín Mexicapam y San Juan Chapultepec se han presentado algunos pequeños deslaves, que el Gobierno Municipal ha atendido con maquinaria para realizar rastreos y con brigadas para efectuar labores de limpieza.

Oswaldo García Jarquín informó que esta iniciativa tuvo una inversión de 773 mil 226 pesos y 32 centavos y agregó que solicitará al Cabildo emprender una cuarta etapa, pues recordó que el objetivo ha sido apoyar a las personas que vieron afectados sus ingresos económicos o que perdieron su empleo a consecuencia de la pandemia de COVID-19.



En otro orden de ideas, el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, condenó la violenta agresión que sufrió el domingo pasado un inspector municipal, en el perímetro de la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán.

Además de externar su solidaridad con la familia del servidor público agredido, abundó que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para llevar ante la justicia al agresor, quien está plenamente identificado.

“Como responsable de esta administración, siempre daré la cara por mis colaboradores”, dijo el Primer Concejal, al refrendar su respaldo a todas y todos los servidores públicos del Gobierno Municipal.

El regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Avalos Díaz Covarrubias, expuso en su intervención que nada justifica la agresión en contra de los inspectores del Ayuntamiento y condenó los hechos.



La regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, informó que, a partir de mañana jueves 15 de abril, comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 12 puntos dentro del territorio capitalino, cinco de éstos ubicados en la cabecera municipal: en Plaza de la Danza, el Gimnasio Universitario, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, así como en el Centro de Salud de la colonia Estrella.



Asimismo, detalló que las otras se ubicarán en las agencias municipales y de policía de Guadalupe Victoria, Trinidad de Viguera, San Martín Mexicapam (con dos puntos), Pueblo Nuevo, Dolores y Santa Rosa Panzacola.



La concejal capitalina, aseguró que esta aplicación de la vacuna, será exclusivamente para personas mayores de 60 años quienes ya recibieron la primera dosis, y deberán acudir de la siguiente manera: las personas vacunadas el 9 de marzo recibirán la segunda dosis el 15 de abril, a las del 10 de marzo les corresponderá el viernes 16 de abril y las y los que se vacunaron el 11 de marzo, deberán acudir el 17 de abril.



Destacó que es de vital importancia que las personas acudan con el comprobante de la primera aplicación de la vacuna, INE y CURP, así como seguir de forma estricta las recomendaciones sanitarias a fin de evitar el incremento de casos por coronavirus.



Solicitó a la población acudir de manera ordenada para cuidar la salud de las y los adultos mayores, así como de sus acompañantes y evitar contagios de coronavirus. Gómez Sandoval, destacó que, ante el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color verde, es momento de reforzar las medidas sanitarias y que la ciudadanía actúe de manera responsable para evitar escalonar a un mayor número de casos positivos.



En este sentido, al hacer uso de la palabra, la regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Viviana Aguilera Tirado, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19, refirió que el Cabildo ha impulsado políticas públicas para detener los contagios, no solo por que Oaxaca de Juárez es el centro neurálgico de la entidad, sino porque se ha entendido que ningún interés puede estar encima de la persona humana. “Se deben tomar con suma seriedad las medidas sanitarias y no debemos confiar en el indicador del semáforo que actualmente tiene la entidad”, dijo.



Por su parte, la regidora de Gobierno y Espectáculos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luz María Soledad Canseco Vásquez, manifestó su preocupación por el cambio de semáforo epidemiológico a indicador verde, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y como medida para preservar la vida seguir los protocolos sanitarios y hacer conciencia para cuidarnos todos.

