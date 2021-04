Contra la ley intento de destituir a Delfina Guzmán como presidenta de la JUCOPO

Comunicado

A la opinión pública:

A Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Nacional de Morena

A la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena

Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

Ante la información respecto de cambios en la Cordinación del Grupo Parlamentario de Morena y consecuentemente de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, me permito hacer las siguientes precisiones:

Se trata de un acto contrario a la ley y de incongruencia política.

Esto es así, debido a que la supuesta reunión en que se me destituye, de fecha seis de abril, así como la de Junta de Coordinación Política de este siete de abril fueron realizadas, a mis espaldas, sin convocatoria formal previa, sin mi presencia y consecuentemente sin otorgarme el derecho de defensa. Pero además, utilizando un argumento que a todas luces resulta ser misógino y un acto de violencia política, pues se dice que no seré capaz de ser candidata a la diputación local y coordinadora de la fracción parlamentaria. Todo ello en contravención a la Constitución.

Pero además, nuestro reglamento interno como Grupo Parlamentario señala muy claramente que el cargo de Coordinador o Coordinadora se determinará al inicio del año legislativo y tendrá una duración de 12 meses. Además, se contraviene un acuerdo interno por medio del cual, ante la composición parlamentaria mayoritariamente de mujeres, la coordinación recaería en dos mujeres y un varón, durante un año cada uno. Quien ha coordinado mi cambio y se propone para relevarme es el diputado Fredie Delfín Avendaño.

Por otra parte, para validar mi ilegal sustitución se pretende realizar una sesión a la que debería convocar la presidencia de la mesa directiva del Congreso, misma que se encuentra acéfala debido a que tanto el presidente como la vicepresidenta han solicitado licencia para contender al cargo de presidentes municipales.

Consecuentemente, no solo se viola la Constitución, el reglamento interno del Congreso, nuestro reglamento interno de partido y acuerdos políticos previos, sino también leyes de paridad de género y contra la violencia política que nosotros mismos hemos aprobado.

Por ende, denunciaré públicamente y ante las instancias internas de mi partido e instancias jurisdiccionales estas circunstancias, mientras tanto permanezco como la representante legal del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, al presidir la Junta de Coordinación Política.

Quiero señalar que no me aferro al cargo, sino que no puedo dejar pasar esta afrenta siendo representante popular y al asumirme como la voz de las mujeres oaxaqueñas.

Reitero además que respeto toda acción, comentarios y postura de mis compañeros y compañeras legisladoras. Morena es un movimiento que respeta y vive en su interior la pluralidad, la libertad de ideas y expresiones.

Por esto, reitero mi compromiso en interponer ante toda situación, el diálogo y la razón, sin caer en choque de ideas, fricciones ni denostaciones.

Soy una mujer respetuosa de toda decisión, siempre que estas sean tomadas con responsabilidad y dentro del marco de la legalidad. Mientras tanto, continuaré asumiendo con responsabilidad los cargos que me han sido conferidos en la LXIV Legislatura local.

Atte. Dip. Delfina Guzmán

