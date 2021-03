El amor solo llega tres veces; aprende los tres arquetipos de las relaciones

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Kate Rose expone en El amor solo llega tres veces (Diana) una perspectiva novedosa y liberadora sobre una cuestión acuciante en la mente y el corazón de las mujeres contemporáneas.

El amor, explica, puede encontrarse en tres formas distintas: «el alma gemela», esa relación tan parecida a los cuentos de hadas y a las expectativas sociales, y no obstante fundada en la inmadurez y el desconocimiento del otro y de ti misma; «el amor kármico», marcado por experiencias negativas, y que nos revela qué es lo que no queremos; y «las llamas gemelas», esos encuentros imprevistos que cuestionan todo lo que creíamos saber y, sin embargo, nos llevan a niveles de profundidad que no imaginábamos.

“¿El amor es asombroso? Sí. ¿Es siempre fácil? No. Pero no pretendemos que lo sea.”

Sin ser etapas evolutivas, llegamos a vivirlas en distintos momentos, siendo lo importante identificarlas para dejar de engañarnos con falsas expectativas y asumir cada una conscientemente.

El amor solo llega tres veces es un amplio análisis desde distintos enfoques, incluidos el trabajo terapéutico y la espiritualidad, con ejemplos reconocibles porque proceden de series y películas con las que crecimos y formaron parte de nuestra educación sentimental, además de casos a los que Kate Rose se ha enfrentado.

Kate Rose se graduó en Educación en Artes Visuales, con maestría en Terapia Artística Clínica, en Springfield College mientras era voluntaria en el Programa AmeriCorps como líder de programación juvenil en un entorno urbano. Su tesis de maestría se centró en formas de desarrollar la autoestima en las adolescentes. Trabajó como terapeuta artística con niños con graves trastornos sociales y emocionales durante más de diez años antes de comenzar su carrera como escritora y consejera para adultos. Desde marzo de 2015 ha publicado más de mil artículos sobre temas de amor, relaciones, familia, crianza, divorcio, sexo, astrología y las llamas gemelas. Disfruta interactuar a diario con lectores de todo el mundo en redes sociales y con los artículos que publica regularmente en YourTango y Elephant Journal. Ha establecido su consultoría privada internacional de coaching especializada en relaciones y empoderamiento femenino, además de dirigir retiros en todo el mundo. Vive en las Hidden Hills de Massachusetts con sus hijas y aprovecha cualquier oportunidad para aprender mediante el amor.

