«Cosas que nunca hablé con mi madre», cómo ella nos marca para siempre

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- Los ensayos de Cosas que nunca hablé con mi madre (Diana) exploran las vertientes de una de las relaciones humanas más complejas. Diecisiete voces literarias, dos de ellas mexicanas: Orly Beigel y Melissa de Haene, recogen los recuerdos que tienen de esas mujeres para tratar de entender su influencia perdurable. Reunidos por Michele Filgate, cada relato es un momento para sentir, analizar y reflexionar.

Orly Beigel escribe sobre lo que significa ser hija de una sobreviviente del Holocausto, mientras que Melissa De Haene narra cómo, tras el divorcio de sus padres, la relación con su mamá nunca volvió a ser la misma. Se trata de amorosos ajustes de cuentas, repasos a lo que quedó por decir, los secretos no explicados, los misterios detrás de esas vidas en apariencia tan conocidas.

«… Están idealizadas como protectoras: personas que cuidan y dan; que edifican a un individuo en lugar de derribarlo. Pero muy pocos de nosotros podemos decir que nuestras madres cumplen con todos estos requisitos.»

Esta compilación es una ventana al alma de quienes escriben, para mostrar de qué manera una vocación así tiene origen en ese primer diálogo. Distantes o cercanas, con discapacidad, ausentes, sumisas o preocupadas, las mamás de estas historias emergen con sus contradicciones y claroscuros.

Orly Beigel es hija de una sobreviviente del campo de concentración Bergen-Belsen. Estudió literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se ha dedicado desde hace cuatro décadas a la promoción cultural en México, Israel, Estados Unidos, Sudamérica, Lituania, Corea del Sur y la antigua Unión Soviética. Ha presentado a más de 200 artistas de renombre entre los cuales figuran Laurie Anderson, Celia Cruz, Philip Glass, Ute Lemper, Yo Yo Ma, Jessye Norman, Itzhak Perlman, Mercedes Sosa, Stevie Wonder y muchos más. Adicionalmente, fue responsable de relaciones públicas y actividades especiales de jefes de Estado en la Cumbre Norte-Sur de Cancún, en 1981, lo que le valió trabajar con Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Pierre Trudeau, entre otros. Fue también editora de la versión en español de la novela gráfica La segunda generación, del autor belga-israelí Michel Kichka.

Melissa de Haene es psicóloga y fundadora de Mamá sin letras chiquitas, una plataforma digital dirigida a quienes están interesadas en el día a día del matrimonio, el embarazo y la vida de mamá sin filtros. Es cofundadora de la empresa Blooms and Blends for Babies y creadora de la fundación Este es tu libro A.C., que apoya a mujeres y niños. Ha sido panelista de What a Woman y The Editorial México la seleccionó como una de las 35 jóvenes más creativas del país. Su primer libro será publicado por Grupo Planeta.

Michele Filgate es compiladora de los ensayos vertidos en esta obra y colaboradora en Literary Hub. Sus escritos han aparecido en The Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe, Buzzfeed, The Barnes & Noble Review, CNN.com, Time Out New York, People, The Oprah Magazine, Star Tribune, entre otras. En 2016 Brooklyn Magazine la incluyó en la lista de «Las 100 personas más influyentes en la cultura en Brooklyn».

