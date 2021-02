Si te gustó en pantalla, amarás el libro

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía GRUPO PLANETA).- Comienza la temporada de premios cinematográficos. Este 28 de febrero se realizará la entrega número 78 de los Globos de Oro que celebran lo mejor del cine y la televisión. Dado que los libros y la pantalla siempre se han unido con un lazo de inspiración singular, Grupo Planeta tiene las mejores nominaciones de títulos literarios para que revivas esas magnas historias en el minisitio que hemos preparado.

The Crown vol. I (Libros Cúpula), de Robert Lacey, es el complemento oficial del drama nominado a mejor serie de televisión y ampliamente galardonado. Es el relato de cómo Isabel II recurrió a su determinación para garantizar que la Corona que le heredó su padre siempre cobrara victoria. El libro aporta detalles profundos de la mano de un experto consultor histórico. Es un retrato íntimo de la vida en el palacio de Buckingham. (Título disponible en formato electrónico).

Chicago, 1954. Siguiendo la pista de su padre desaparecido, el joven Atticus Turner se embarca en un road trip hasta la mágica y peli grosa Nueva Inglaterra, acompañado por su tío George y por Letitia, una amiga de la infancia. En su viaje a la mansión de Mr. Braithwhite se enfrentan tanto a los terrores mundanos de la América blanca de la época, como a los espíritus malignos salidos de las lecturas de H.P. Lovecraft y novelas pulp que Atticus devora. Territorio Lovecraft (Destino), de Matt Ruff es la novela en la cual se basa la nueva serie de televisión de J.J. Abrams y que está nominada en esta edición de los Globos de Oro a mejor serie. (Título disponible en formato físico).

Poco después de la caída del Imperio y antes del levantamiento de la Primera Orden, The Mandalorian sigue los pasos de un cazarrecompensas solitario en los bordes más recónditos de la galaxia, muy lejos de la autoridad de la Nueva República. The Mandalorian (Planeta Infantil), de Lucasfilm LTD, es el libro que acompaña a la serie nominada a mejor drama televisivo, y que incluye 16 pósters indispensables tanto para los jóvenes de la casa hasta para los grandes coleccionistas. (Título disponible en formato físico).

El músico Joe Gardner se separa de su cuerpo en el día más importante de su vida y tendrá que hacer hasta lo imposible para regresar a la Tierra a cumplir su sueño. Desde las ajetreadas calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos del alma, Soul. La novela (Planeta infantil), de Disney, explora algunas de las preguntas más grandes de la humanidad. (Título disponible en formato físico y electrónico). Soul. Diario de emociones (Planeta), también de Disney, busca provocar la reflexión y la gratitud para encontrar nuevos puntos de vista en los viajes propios. (Título disponible en formato físico). La obra de Disney y Pixar con el mismo título está nominada a mejor película y mejor banda sonora original este año en los Globos de Oro.

Sadalia Brushthorn es una elfa adolescente común que sueña con convertirse en periodista. El único problema es que nunca pasa nada emocionante en el pueblo de New Mushroomton. Pero llega el día en que una misteriosa, monumental e impresionante batalla mágica ocurre en su preparatoria, provocando caos por todo el lugar. Unidos. La búsqueda de la Gema Fénix (Planeta infantil), de Disney, es el libro basado en Onward, nominada a mejor película animada, además, Unidos. Cruzadas de antaño (Planeta infantil) Disney, es una guía con magníficos personajes, criaturas, lugares impresionantes y poderosos hechizos que complementa idealmente la historia. (Títulos disponibles en formato físico y electrónico).

