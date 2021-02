CaSa destaca la importancia de la creación literaria en lenguas originarias

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Daniel Brena, director del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) comentó que este 2021 se cumplen 10 años que Francisco Toledo convocó a hablantes del zapoteco para que escribieran, cuentos, poemas y canciones en el concurso de Premios CaSa de creación literaria.

“Desde entonces cientos de personas nos han compartido sus escritos y nuestra literatura es más rica gracias a ellos”, mencionó.

Premios CaSa son impulsados por el Centro de las Artes de San Agustín junto con distintas instituciones de gobierno, asociaciones civiles, fundaciones y particulares. Brena indicó que este proyecto no podría existir sin la colaboración

de varios actores.

Durante la entrega de los premios a los 40 ganadores de la edición 2020, añadió que los Premios CaSa han crecido gracias a colaboraciones de distintas instituciones y principalmente por la convicción que tenía el maestro Francisco Toledo de que es urgente trabajar apoyando a los idiomas de nuestro país del CaSa.

A través de un video, Alejandra Frausto, secretaria de cultura federal consideró importante que existan los Premios de creación literaria en idiomas originarios, “porque en la manera en que se convoca a quienes hablan —a

quienes dominan una lengua o escriben en ella— no solo se preserva, sino se convierte en un motivo de orgullo, nunca en un motivo de discriminación; por eso apoyamos de manera comprometida estos premios”.

La ceremonia virtual se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Frausto comentó que “las voces hechas literatura, las voces distintas de las lenguas de Oaxaca, hechas poesía, hechas creación son una

manera eficaz y profunda de preservar las lenguas”.

Sara López Ellitsgaard, Presidenta de Amigos del IAGO y CFMAB A.C. destacó que la cultura no solo se hace en los museos o recintos culturales; la cultura es también nuestra lengua, vestimenta y tradiciones, y es por eso que poder

reconocer el esfuerzo de quienes buscan narrar historias en su lengua materna es

tan importante.

“Nuestra lengua nos une como comunidad, nos ayuda a narrar historias de nuestros abuelos, nombrar objetos y seres que solo encontramos en nuestros pueblos. En un país con tanta diversidad como México es importante reconocer

cada una de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible para crear plataformas en donde podamos escuchar la voz de todas y todos” detalló López Ellitsgaard.

En su intervención María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) señaló que estas convocatorias que surgieron bajo el impulso creativo del maestro Toledo, han creado una serie de premios originales y coherentes para autores en zapoteco, mixteco, triqui y otras lenguas oaxaqueñas.

La FAHHO junto con el CaSa y Amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo A.C. en 2020 también crearon el Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz; en su primera edición el ganador fue Don Cipriano Ramírez Guzmán originario de la comunidad de Santa María Ixcatlán, premio que reconoce y apoya a personas que promueven sus lenguas de manera individual o colectiva bajo su propia iniciativa.

Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano indicó que quienes tienen el privilegio de hablar una lengua originaria, como ella, tienen la gran responsabilidad de poder transmitirlo.

“Tenemos que sensibilizar a la sociedad, no permitamos que se muera un sonido, porque es una forma de vida, de interpretar, de ver el cielo, de ver la luna. Agradezco a Premios CaSa, a la familia Toledo, porque a pesar de que ya no está el maestro físicamente, su legado está más presente que nunca, y nos ha motivado a todas y todos a que hagamos lo que está en nuestras posibilidades. Y a pesar de las adversidades por las que estamos atravesando, este premio no se detuvo”.

“No se debe detener el impulsar, visibilizar y hablar una lengua diferente al español. Que eso nunca más sea un tema de exclusión o un tema de discriminación. Debe ser parte del desarrollo de una comunidad, de un pueblo, de una sociedad, de un país y de mundo mismo. Voy a seguir como aliada; es mi responsabilidad, porque vengo de ahí: donde la montaña me invitó a soñar con mi lengua, y quiero que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de su

lengua”, agregó.

Por su parte Mauricio Leyva Castrejón, Secretario de Cultura del estado de Guerrero expresó que para el estado vecino es una gran oportunidad ser parte de estas convocatorias porque es la mejor manera de honrar la memoria del maestro Toledo y mantener vivo todo lo que él proyectó.

Lizbeth Zorilla, directora de Promoción Artística y Cultural de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca acotó que la riqueza de los pueblos originarios está presente en la oralidad y la escritura de sus lenguas.

Zorrilla indicó que recibir más de 400 trabajos para concursar en los Premios CaSa en 2020 evidenció la vitalidad de estas lenguas.

Las convocatorias de Premios CaSa de creación literaria en lenguas originarias 2021 se anunciarán próximamente, así como también la convocatoria del Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz.

0