Propuestas políticas desde la austeridad, fortaleza de la sociedad civil

ARNOLDO DÁMASO*

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Muchos de mis amigos se preguntan y me dicen de frente, como se hablan los amigos, que un político sin dinero es un pobre político; otros amigos, ellos saben quienes son, no me dejarán mentir, me aprecian y me piden mi número de cuenta para depositarme, les he dado las gracias pero no les he aceptado, por cierto legalmente las precampañas ya están cerradas.

Con un plan telefónico de 150 pesos y 200 pesos de gasolina para la motoneta, en pocos días hemos puesto sobre la mesa un proyecto político que a muchos políticos «profesionales» les ha costado carretadas de dinero y meses de gastos; desde muy temprano hasta entrada la madrugada recibo llamadas de apoyo y solidaridad de amigos y de ciudadanos que no conozco, que sin embargo ven viable un proyecto ambiental, social y económico como el que estamos poniendo en el ajedrez político.

Estoy plenamente convencido al igual que la mayoría de la población, que se necesita una nueva y radical práctica distinta de la política. ES UNA NECESIDAD SOCIAL. El éxito radica en dos puntos. 1.- Estamos hartos de que nos roben, que nos manipulen, que se acaben el planeta y que la apatía ciudadana sea el mayor cómplice y 2.- Nuestra lucha trasciende la búsqueda de la Presidencia Municipal de Oaxaca, nuestra lucha es por que cada ciudadano sin pertenecer a una élite se dé cuenta que tiene la capacidad de transformar su sociedad con una palabra, participación.

Tenemos los pies bien puestos en la tierra y nos hemos tomado muy en serio la decisión de participar electoralmente, tan en serio, que lo estamos haciendo desde nuestra congruencia y honestidad; el camino es largo, pero lo importante es que estamos demostrando que sin dinero, sin padrinos, sin trampas, crece más nuestra corriente de opinión, escuchamos genuinamente los reclamos de la conciencia del pueblo porque son los nuestros.

*Aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena.

