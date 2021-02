La sociedad civil, marginada por las mafias partidistas del poder político

No se ha tenido claro si las figuras críticas al modelo populista en realidad quisieron extender sus espacios a la estructura política institucional. Sin embargo, se esperaba cuando menos un debate: que los partidos convocaran a importantes liderazgos de opinión de la sociedad civil para llevarlos al Congreso a debatir las decisiones del poder.

Pero las primeras listas del PRI, del PAN y del PRD han decepcionado porque revelan los nombres de las mismas mafias del poder que los llevaron a las derrotas de 1988, 1994, 1997, 2000, 2012 y 2018. Ello quiere decir, en el corto plazo, que la masa de pensamiento crítico en medios contra Morena quedó marginada del espacio público institucional y arrinconada en sus pequeños espacios de crítica en medios, eficaces en sus críticas, pero ineficaces en impactos en las decisiones.

En realidad, no se sabe si Enrique Krauze, Denise Dresser, Jesús Silva-Herzog Márquez, Francisco Martín Moreno, Mauricio Merino, Héctor Aguilar Camín José Woldenberg, Javier Sicilia y muchos otros que encontraron espacios intelectuales en la alianza Sí X México hubieran pensado siquiera en llegar al Congreso para convertirlo, además de en parte del sistema de decisiones legislativas, en parlamento de debates políticos de altura.

Pero el nivel sobresaliente de la crítica al poder, de los debates intelectuales y de la representación social informal de esas voces hubiera sido posible que dejaran los medios y se metieran a los espacios reales del poder. Un artículo crítico puede circular de manera masiva gracias a Twitter y molestar a funcionarios y políticos del establishment, pero en realidad con poco efecto en la decisión criticada. Se trata de opiniones como botellas echadas al mar, sin existir siquiera preocupación de los propios partidos políticos por recoger esos señalamientos y procesarlos en las decisiones en debate.

Aunque no faltan voces que lo consideren así, los medios no son –nunca lo han sido en el largo periodo del sistema político priísta 1917-2021– parlamentos de papel: la baja circulación de medios, a veces el tono especializado de sus temas y la carencia de interés social más allá de un círculo naranja –círculo rojo más círculo amarillo– que en ocasiones funciona como caja de resonancia alta o estridente, pero que no tiene interconexiones con las instancias de decisión legislativas.

Los partidos de oposición debieron de hacer el esfuerzo por abrir sus listas de diputados a esas voces críticas de la sociedad civil que parecen haberse quedado estancadas en sus lectores cautivos y sin efectos en las movilizaciones o toma de decisiones. En cambio, el PRI estará con los Murat, los Alito y la misma burocracia de poder que responde a los intereses de Peña Nieto y Luis Videgaray. El PAN no dio para ir más allá de su regreso al calderonismo derrotado por el PRI, por Morena y por López Obrador, y un Felipe Calderón sin fuerza real de poder y sí familiar y el PRD con las mismas figuras desprestigiadas de siempre.

En este contexto, las listas de diputados plurinominales propuestos por la oposición –los que sí van a llegar como casta política– en nada revelan indicios de cambio político o ideológico en las próximas bancadas legislativas porque la alianza PRI-PAN-PRD-Coparmex está engañando con un discurso ciudadano sólo para entronizar a las mafias tradicionales de las mismas familias del poder que llevaron a esos partidos a sus respectivas e inevitables debacles electorales.

Con las listas de candidatos a diputados habrá de fracasar la expectativa de la alianza PRI-PAN-PRD-Coparmex y su famosa y pomposa agenda política por el cambio quedará deslavada por los intereses de los apellidos políticos en la próxima legislatura. Y quizá el más decepcionado con las listas opositoras sea el empresario Claudio X. González, quien apostó a incrustar a figuras de la nueva sociedad civil en las listas y con ello a empujar a quienes defendieran su agenda de contrarreformas. Porque sería un despropósito suponer que Alito o el Murat en turno legislativo esté pensando en la república y no en su propio grupo de poder.

Si existe alguna posibilidad de tropiezo de Morena será por… Morena, no por la alianza PRI-PAN.PRTD Coparmex.

Política para dummies: La política se mueve por engaños y nunca faltarán los incautos que caigan en sus trampas.

