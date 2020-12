Suma Oaxaca 55 casos nuevos a COVID-19 y 0 decesos este sábado

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Los casos confirmados de COVID-19 en la entidad alcanzaron los 27 mil 632 pacientes, 55 más que el día de ayer; de esta cifra, 677 están activos, así lo dio a conocer el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

En el informe diario epidemiológico de la pandemia, indicó que este 26 de diciembre los nuevos diagnósticos se concentran en 18 municipios, principalmente en Oaxaca de Juárez con 21, Santa Lucía del Camino con 11 y Santa Cruz Xoxocotlán con cuatro, el resto dos y un caso.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) destacó que al corte de este sábado se tiene el 38.4% de ocupación hospitalaria; de esta cifra, el 43% son camas de vigilancia médica y el 29.3% corresponden a camas con equipos de respiración artificial.

Mencionó que desde el inicio de la emergencia sanitaria en la entidad, por tipo de atención, el 17.8% de pacientes fueron hospitalizados y el 82.2% han sido ambulatorios; del global, 12 mil 839 son mujeres y 14 mil 793 hombres.

En tanto, las defunciones asociadas al virus, Casas Escamilla añadió que el día de hoy no se notificó ningún deceso, por lo que el global de personas que han perdido la vida a causa del padecimiento respiratorio, se mantiene en 2 mil 079.

Subrayó que las localidades más afectadas continúan siendo las zonas urbanas, la región de Valles Centrales registra 18 mil 898 positivos, el Istmo dos mil 438, la Mixteca dos mil 066, Tuxtepec mil 943, Costa mil 407 y la Sierra 880.

El servidor público añadió que a la fecha hay 43 mil 939 notificaciones de personas que han presentado indicios de la enfermedad respiratoria, 12 mil 241 son negativos, 4 mil 066 están como sospechosos, y 24 mil 886 son pacientes recuperados.

Recordó a la población que en Valles Centrales existen cuatro centros de valoración para COVID-19: el hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el general “Doctor Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud Urbano número 1.

Finalmente, Casas Escamilla insistió en la recomendación de no salir de casa y evitar reunirse o realizar fiestas con la familia o amigos, para que la tasa de contagios no se incremente, así como endurecer las medidas de prevención, a fin de no relajar la disciplina durante los siguientes días.

0