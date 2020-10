Hay mensajes de nosotras que queremos decir en los micrófonos: Vivir Quintana

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Suena la FILO, el programa de actividades musicales y artísticas de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) ofreció un concierto a cargo de las artistas Renee Mooi y Vivir Quintana, quienes desde sus respectivas labores han contribuido a reducir la brecha de género que persiste en la escena musical mexicana.

Mooi, acompañada del músico Todd Clouser, fue la primera en participar. Antes de ofrecer sus canciones, aprovechó para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la música mexicana y mundial. “La brecha de género es un tema importante que hay que platicar, buscar, procurar. Estamos en ese proceso y se está haciendo lo que se tiene que hacer. Las mujeres se están poniendo las pilas, se están preparando cada vez más”.

“Las personas están tratando de balancear sus festivales, sus propuestas, es algo muy común. Orgullosamente soy parte de ese circuito de mujeres en la música y sí, me topo con dificultades de una manera u otra. Pero es importante que sepamos que es un proceso y nos falta mucho que aprender tanto mujeres como hombres”, mencionó la artista al respecto de festivales como la FILO, que tratan de ser equitativos en cuanto a invitadas e invitados.

La cantautora y también productora que ha colaborado con personalidades como David Beckham, Harvey Keitel, Teri Gender Bender, Mon Laferte, Troker y Elis Paprika interpretó algunas de sus piezas.

Quintana, originaria de Coahuila y quien ha saltado a la fama por combatir con su música la violencia de género, dijo antes de sus interpretaciones “es importante que se hagan estos ejercicios de cerrar la brecha de género en la música en México, porque nos hemos dado cuenta que está demasiado abierta, porque no hay una paridad completa en los escenarios. Porque los escenarios, así como el mundo, nos deben pertenecer a todas y todos”.

Hay mensajes detrás de nosotras que queremos poner sobre la mesa, subir a los escenarios, decir en los micrófonos. Que son mensajes fuertes

«Nosotras queremos ser partícipes del cambio del país, del mundo, de nuestras comunidades. Si en esta brecha empezamos a tener más paridad empezamos a escuchar mensajes de ambos lados y el mundo se equilibra”, apuntó la autora de Canción sin miedo, emblemático tema sobre la lucha feminista.

Abajo el amor y arriba… nosotras. Viñetas para el desengaño

Las ilustradoras y humoristas gráficas Flavita Banana y Maitena hablaron sobre su trabajo y cómo refleja su vida personal y de muchas mujeres en la charla Abajo el amor y arriba… nosotras. Viñetas para el desengaño, que formó parte del ciclo Todos los futuros posibles de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), que este año se celebra de manera virtual.

La comunicadora Mariana H fue moderadora de esta charla donde se abordó desde el humor la forma en que las mujeres viven las relaciones sexoafectivas en estos tiempos. “El humor es la etapa última del duelo o de la desgracia, después de que te ocurre algo malo o durante, te pones nerviosa, lo niegas, te enfadas, yo creo que cuando finalmente te puedes reír ya los has asimilado totalmente”, dijo Flavita sobre su trabajo.

La humorista española comentó que las personas están en constante cambio y es normal, y su visión sobre las relaciones afectivas ha evolucionado. “Si me preguntan por qué no tengo pareja respondo ‘porque puedo’. Porque tengo trabajo, porque tengo cosas que hacer, puede que en un año me retracte pero ahora en la escala de las cosas que me entretienen una relación no está hasta arriba, además compañía siempre hay”.

Flavita considera que el hecho de que muchas mujeres hayan cambiado su perspectiva de las relaciones, incluso poniéndolas más abajo en su escala de prioridades, es resultado del feminismo, que a su parecer es un proceso lento. “No hay que desesperar por no ver ya los resultados, sino vernos como parte del engranaje, del proceso, como hormigas. No creo que nos toque ver los resultados a nosotras”

“En este momento es claro que hay miles de respuestas, hace 20 o 30 años parecía que había una sola respuesta para cada cosa. Hay una cosa más amplia de criterio, de pensamiento de la gente. Eso significa que la gente se abre hacia muchos lugares, que no siguen los mandatos, sino que cada quien sigue los mandatos propios. Ahora la misma receta no sirve para todos”, aplaudió Maitena sobre la libertad que existe ahora para elegir, más allá de lo establecido.

“Los únicos que no cambian son los tontos y los muertos, las personas siempre cambian. Antes hablaba del amor, ahora lo único que quiero es no enamorarme, no encontrar a la persona de mi vida porque no hay persona de mi vida. Cuando me preguntan del amor yo sólo tengo dos palabras: mantente soltera. Yo me pasé desde chica hasta los 45 de novia, en mis tiempos era distinto. Y ahora no tengo relación, no tengo tiempo para el otro, realmente no me interesa”, agregó sobre la forma en que ha cambiado su perspectiva de las relaciones.

“Podemos estar satisfechas por muchas cosas distintas, la satisfacción no viene de la pareja. Es una compañía pero la satisfacción viene de muchas partes”, advirtió.

“El mal de muchos hombres es la inseguridad, detrás de todo eso de ser un macho hay una inseguridad tremenda. Les atrae una mujer fuerte porque los seduce, pero termina dándoles inseguridad y el método es tratar de destruirla. No lo hacen conscientemente, pero llega un punto en que tratan de combatirte como si fueras a hacerle mal”, explicó sobre la forma en que muchos hombres asumen esta libertad y empoderamiento de las mujeres dentro de la relación.

La charla completa puede ser vista en el Facebook de la 40 FILO @FILOaxaca, festival que se distingue por buscar equilibrio entre su número de invitadas e invitados.

Libreros que con son gestores culturales en la 40 FILO

¿Es el librero un promotor cultural? Fue la pregunta y título de la mesa donde representantes de tres librerías dieron sus apreciaciones sobre el papel que este tipo de establecimientos juegan en la comunidad, en la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO). Carlos Armenta, de Impronta Casa Editora; Violeta Z. Panebianco, de La Jícara; y Dora Navarrete, de Casa Tomada; participaron con Mara Rahab Bautista, de Traspatio Librería, como moderadora.

Armenta, de Impronta, casa editora donde se hacen libros tipográficos, con tipos móviles y linotipia a fin de rescatar el arte de su fabricación, dijo “somos conscientes de que la labor en equipo de todos nosotros así como el espacio de la librería es un agente activo que incide sobre la comunidad cultural a nuestro alrededor”.

Sobre el tema de la comunidad, apuntó que para el éxito de Impronta ha sido muy importante el acogimiento y el crear un grupo de personas afines a su alrededor. “Formar una comunidad es lo más importante. Alguien podría venir a ver un libro y no consumir nada y no tendríamos ningún problema. En la pandemia esa es la comunidad que nos ha abrazado y sostenido. En el camino hemos creado estrategias propias y astucias más allá de los que ahora se ha dado por llamar industrias culturales. Ha sido completamente intuitivo”.

Panebianco, administradora de La Jícara, en Oaxaca, confirmó el título de la mesa al asegurar que sí, los libreros pueden ser promotores culturales, “pero desde donde a cada quien le tocó llegar al medio librero. Yo soy antropóloga, lo que a mí me interesaba eran las historias y el contacto con la gente y la promoción cultural es todo eso, por la oralidad y la escritura. Aquí un poco la circulación de ideas iba más allá de la cuestión del libro. Crear un espacio donde sucedieran cosas”.

Su espacio, que al mismo tiempo es librería, restaurante y foro para actividades artísticas y culturales, es uno de los más activos en la capital oaxaqueña. “Es importante el vínculo y cercanía con las personas que llegan y preguntan por un libro. Si es un tema que me gusta y conozco, puedo sentarme horas con la persona que llega, más allá de la venta del libro. Las charlas que se dan alrededor y las derivaciones me gustan”, apuntó.

Navarrete por su lado compartió “soy gestora cultural y por casualidad terminé siendo librera. Es una labor en que he podido encaminar mis conocimientos y experiencia previa de promoción de la lectura y cultural”. En su espacio han elaborado talleres, cursos, presentaciones editoriales e incluso ciclos de cine. “Pero todo en torno siempre a la actualidad del mundo, de la conversación, todo siempre en torno a lo que creemos es importante que se diga, que las personas lectoras se involucren en estos procesos de la cadena del libro”.

Esta charla formó parte del 2° Encuentro de Editores y Libreros que se realiza como parte del Programa de Profesionales de la 40 FILO, con la intención de convocar e incentivar la reflexión entre quienes se involucran en la producción de libros.

Suena la FILO consiste en una amplia propuesta de espectáculos, con alternativas que van desde el jazz hasta el rock, y es que uno de los pilares que rigen la FILO es el acercamiento a la literatura de la mano de otras expresiones artísticas o culturales. En la edición 2020 consta de tres conciertos y su programación puede ser consultada en www.filoaxaca.com

