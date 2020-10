20 de octubre: Día Internacional del Chef, sabor en cada página

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- Un Chef no solo es aquel que prepara los alimentos y dirige a un gran equipo, aunque claro está que estas son algunas de sus funciones, es mucho más que eso: es el indicado para educar el paladar de los comensales y también es quien se enfrenta a grandes retos de crear exquisiteces, ya sea con muchos o pocos recursos, de alimentar a sectores vulnerables, especializados, o exigentes. Sabiendo que la cultura que rodea la cocina y a sus líderes cada vez cobra más auge, y para celebrar su día, Grupo Planeta recomienda las siguientes lecturas que te introducirán a este mundo y te invitarán a probar la experiencia de ser la cabeza del equipo en la cocina.

Si quieres apapachar a tu paladar, hazlo con Postres con cariño (Planeta), del chef José Ramón Castillo, que no sólo ofrece 80 recetas fascinantes para nutrir tu pasión por la repostería, sino también para que a partir de ellas se pueda emprender un negocio o, si ya se tiene, hacerlo crecer aún más. Castillo, quien también es fundador del Centro de Formación de Chocolateros, QUE BO!, te enseña cuáles son los mejores instrumentos para trabajar, te da consejos para ir al súper y almacenar los ingredientes de manera óptima, cómo costear un postre, dónde comprar los ingredientes… todo con su característico estilo ligero y sin complicaciones. Disponible en formato físico y electrónico.

Anthony Warner es más conocido como el Chef Cabreado y es porque en realidad está furioso. Después de escuchar hablar de todas esas dietas que hacen maravillas, el bloguero y colaborador de New Scientist y The Pool, nos invita en El chef furioso (editorial Zenith) a reflexionar sobre todo lo que dicen esos profetas y gurús de la nutrición y te ayuda a que no te dejes convencer tan fácilmente. Este es un libro lleno de humor, información, datos y claves importantes que te hará considerar todos los detalles antes de llevarte otro alimento más a la boca. Título disponible en formato físico y electrónico.

Alma Obregón nos acerca en Repostería sana para ser feliz (editorial Planeta) al mundo de los dulces sanos para aprender a preparar más de 70 recetas naturales que incluyen ingredientes como grasas vegetales, harinas integrales y fruta como endulzante. Ahora sabrás que sí es posible comerte unos riquísimos cupcakes, hot cakes, galletas, pasteles, barritas, unas donas o smoothies sin huevo, gluten, azúcar o lácteos. Este es un título disponible en formato físico y electrónico.

Antolín y el taquito de sal (Planeta Junior), de Rebeca Orozco, es la historia de un adolescente que sueña con viajar y ama la cocina mexicana: los dos motivantes más grandes para ser el mejor cocinero. Antolín emprende junto a su hermano Blas una aventura por los estados más emblemáticos de México para conocer la gastronomía de cada lugar. En su camino encontrarán recetas para chuparse los dedos, tradiciones inolvidables y habitantes orgullosos de los colores y de los sabores que alegran los corazones de los mexicanos. Disponible en formato físico y electrónico.

0