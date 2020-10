La UNISTMO precisa sobre quejas de alumnas contra profesores

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En las últimas semanas la Universidad del Istmo ha sido objeto de ataques en los medios sociales, en los que se ha desvirtuado la información y se han ocultado otros hechos que explican lo ocurrido. La realidad es la siguiente:

1.- Es cierto que ha habido conducta impropia por parte de dos profesores, que han dado lugar a una queja de las alumnas involucradas.

2.- La Universidad inició en su momento los procedimientos administrativos correspondientes, garantizando el derecho constitucional de audiencia a los profesores acusados.

3.- Es preciso recordar que los profesores y los alumnos son ciudadanos mayores de edad, que tienen derecho a establecer y mantener las relaciones que libremente decidan, aunque dentro de la universidad se pide a los profesores que guarden la debida distancia. Cuando así sea, las autoridades universitarias no pueden interferir, dado que no pueden usurpar funciones de policía o de jueces, y tampoco es su función ni su vocación aplicar ningún tipo de moral religiosa. Dentro de las Universidades Estatales de Oaxaca hay normas estrictas de conducta, que se aplican a todos los que forman parte de la comunidad universitaria, y las autoridades están obligadas a aplicarlas así como a imbuir una serie de valores que como académicos nos corresponde defender y en particular el respeto mutuo. En caso de violación de las normas, debemos seguir los procedimientos y aplicar las sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas, sanciones que pueden ir desde una llamada de atención verbal, o un extrañamiento escrito, hasta la expulsión, cosa que desgraciadamente ha sucedido en varias ocasiones. Las agresiones a alumnos, por profesores o por los mismos alumnos, dentro o fuera de la universidad las tomamos muy en serio y cuando han sido probadas, no hemos aceptado el perdón de la parte ofendida, dado que se toma como una falta grave contra la universidad.

4.- En el caso de los profesores actualmente acusados en la Universidad del Istmo, uno de ellos se encuentra sub judice y en respeto estricto a la Constitución debemos otorgarle la presunción de inocencia. Se le pidió que presentara la renuncia voluntaria a la universidad, pero, como era su derecho, se negó a ello. Si hay una sentencia condenatoria, el Consejo Académico tomará la decisión adecuada, que podría ser la expulsión. En su momento, la Universidad inició procedimientos administrativos contra los profesores acusados, que actualmente siguen su curso. En las actividades académicas que se les asignaron no tienen ninguna relación con las estudiantes ofendidas.

5.- Debe aclararse el trasfondo de toda esta campaña iniciada por una profesora con el apoyo de otros dos, y que responde a intereses personales menos respetables.

6.- La realidad es que la profesora, promotora de esta campaña, pretende desviar la atención de los problemas que desde meses antes había tenido con sus grupos de estudiantes, que el 17 de Mayo del 2019 protestaron ante las autoridades universitarias contra la incompetencia académica y actitud déspota de la profesora y pidieron que les pusieran otros profesores. Resultado del análisis que se hizo de la situación, tras escuchar a ambas partes se exhortó a la profesora a mejorar su calidad académica y modificar su actitud. Hubo nuevas quejas de los tres grupos de estudiantes, presentadas los días 5 y 11 de Febrero del 2020, cuando se volvió a reconvenir a la profesora, por haber persistido en su actitud. A señalar que la otra profesora, también es objeto de investigación, por violación grave de los reglamentos universitarios.

7.- La Universidad reitera que continuará exigiendo el cumplimiento de las normas que garantizan la convivencia de los universitarios, en el respeto más estricto a los derechos de los profesores y estudiantes así como de los trabajadores o funcionarios, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, que incluyen las relaciones libres con otros ciudadanos. Pero adoptará las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para castigar toda conducta impropia de universitarios o que interfiera con las libertades de los demás.

Universidad del Istmo, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a 15 de octubre de 2020.

Dr. Israel Flores Sandoval.

Vice-rector Académico

