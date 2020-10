Musijugarte estimula resiliencia infantil durante la pandemia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Karla Miss Brócoli tiene el pulso de lo que enfrenta la niñez desde el confinamiento obligado por la pandemia. Cuando platica con las alumnas y alumnos de Musijugarte, a través de la pantalla de la computadora o de la tablet, los pequeños le cuentan cómo se sienten después de varios meses encerrados.

“Creo que han pasado por diferentes etapas; algunos niños al principio decían: Qué bueno que está la pandemia porque ya estoy con mis papás al fin; o, qué bueno que existe el Covid, así veo a mis papás y como en la casa con ellos”, relata la experta en estimulación musical humanista, quien junto con su esposo, Rockger Orquesta, titular de la Escuela del Rock, mantienen sus clases con la mayoría de sus alumnos a distancia vía internet.

Pero, agrega, también están las y los niños que dicen: “Estoy triste, no veo a mis amigos. O: Ya no quiero salir, Miss, porque esto nunca se va a quitar y nunca vamos a salir a la calle. Y es que el niño dice la verdad de lo que piensa, no se guarda su punto de vista”.

Comenta que ella, aunque tiene una relación con las familias de sus alumnos no puede interferir en cómo cada una sobrelleva la situación. Pero lo que sí puedes hacer, es escuchar y estimular el buen ánimo y las múltiples inteligencias de las y los pequeños a través de la música, el juego y diversas actividades artísticas, lo cual viene haciendo junto con Rockger, pioneros desde hace diez años, cuando fundaron el Instituto Oaxaqueño de Musicoterapia Humanista y Estimulación Temprana..

“Hay algunas familias que están guardadas, otras que se fueron a la playa; algunas que han tenido pérdidas humanas… Un día un niño me dijo, abriendo apenas la pantalla, maestra, se murió mi tío. En la escuela perdimos un pequeñín. Yo veo al día al menos a diez familias y cada una vive diferente esta situación”, platica en entrevista a distancia.

En medio de la pandemia del COVID-19, las personas más frágiles son las niñas y niños pequeños que al dejar de ir a la escuela, su principal espacio de socialización, se sienten desconcertados y tristes, por tal motivo, continuar con sus actividades de estimulación musical, en el caso de los más pequeños, y de instrumento, en el caso de los mayores, resulta reconfortante y apoya en la resiliencia de este sector de la población que no escapa del estrés por la pandemia.

Miss Brócoli y Rockger han trabajado durante más de seis meses de confinamiento para llevar a las y los niños elementos para que se sientan mejor en casa a través de actividades de psicomotricidad, clases de música, fiestas, conciertos y espectáculos infantiles virtuales.

Diseñaron, por ejemplo, los Zoompleaños, fiestas para las y los peques que incluyen diversas actividades lúdicas que le permiten al o la festejada sentirse alegre y acompañada.

«Hicimos los Zoompleaños donde el festejado manda la liga de Zoom a sus invitados y nosotros les brindamos un concierto con Mañanitas y actividades motrices, decoramos nuestro set virtual con globos o con el personaje favortito del cumpleañero. Presentamos a Cuetlaxcoyotl, un zorro al que le encanta leer y decir adivinanzas, y a la hora de entregar los regalos, pedimos a los invitados que en una hoja escriban o dibujen por qué es importante para ellos el cumpleañero; por qué se dieron un tiempo para estar en su fiesta; luego se los envían a la mamá y lo imprimen. Hay niños que hasta lloran cuando ven sus regalos», relata.

Para estas fechas de celebración de los Fieles Difuntos, Musijugarte ha preparado un espectáculo titulado «Caminito al Mictlán». Con títeres y teatro negro representan la leyenda de la flor de cempasúchil y el perro Xolotl, y después ofrecen un concierto con temas compuestos especialmente para estas fechas como «Florecita de cempasúchil» , «Tumbas y muertitos» y la «Cumbia del 2 de noviembre».

Este espectáculo puede solicitarse en la redes sociales de Musijugarte, y algunos de los temas ya están disponibles en plataformas como Spotify, Amazon y iTunes.

Musijugarte tendrá además euna participacióne especial den la 40 Feria Iternacional del Libro de Oaxaca, la FILO el próximo domingo 25 de octubre, igualmente en plataformas digitales.

0