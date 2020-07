Retornará Oaxaca a rojo; suma 8,151 personas infectadas y 784 decesos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- De acuerdo con los resultados obtenidos por laboratorio al corte del jueves 16 de julio, Oaxaca reporta 122 nuevos pacientes positivos al COVID-19, con lo que aumentó la cifra de contagios acumulados a 8 mil 151, de los cuales a la fecha se encuentran activos 425.

La subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, lamentó que hoy se sumaron a las estadísticas siete fallecimientos, por lo que el registro es de 784 muertes acumuladas, de esta cifra el 38% de las y los pacientes padecía diabetes mellitus.

Agregó que se tiene un global de 13 mil 124 pruebas realizadas para la detección del virus, de éstas, 3 mil 845 resultaron negativas, mil 128 están como sospechosas, y 6 mil 942 personas se han recuperado de la patología. A la fecha se tiene el 46.8% de ocupación hospitalaria, añadió.

Dijo que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales sigue a la cabeza con la mayor incidencia de contagios con 5 mil 306, seguido de Tuxtepec con mil 167, el Istmo con 748, la Mixteca llegó a los 456, la Costa con 322 y la Sierra (Norte) notificó 152 contagios.

En este sentido, aseveró que los municipios con mayor transmisión activa del virus son: Oaxaca de Juárez con 86 casos, San Juan Bautista Tuxtepec con 78, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 38, Santa Lucía del Camino con 13 y Santa Cruz Xoxocotlán con 12.

En su intervención, la especialista en Medicina Integral, adscrita a la dirección de Promoción y Prevención a la Salud, Soledad Erika Vásquez Miguel, destacó que las y los pacientes con diabetes mellitus, tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la patología respiratoria, principalmente los varones, con una incidencia dos veces más alta en las estadísticas de intubación invasiva y mortalidad.

Explicó que los niveles altos de glucosa, falta de apego al tratamiento, la edad, y no tener controlado el padecimiento de azúcar en la sangre, son factores que contribuyen a un mal pronóstico en caso de contraer la infección por COVID-19.

Finalmente, exhortó a las personas que viven con dicha enfermedad, a que lleven a cabo una dieta balanceada, hidratarse contantemente, realizar en casa actividad física, no fumar, llevar un control de su padecimiento, monitorear en ayuno la glucosa, no suspender el tratamiento médico indicado, no automedicarse, usar cubrebocas, lavarse las manos de manera frecuente y principalmente evitar salir de casa.

Por todo lo anterior, Oaxaca oficialmente regresará al «Semáforo Rojo», luego de dos semanas de que el gobierno federal decretó el «Naranja» en medio de los índices más altos de contagio.

