Mujeres indígenas crean plan de acción vs violencia de género

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CEPIADET).- En un contexto donde la violencia de género se había vuelto frecuente, autoridades de la comunidad mixteca de Santa María Yucuhiti, en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) de la misma localidad, se unieron para reflexionar y trabajar sobre esta problemática, lo que dio como resultado el “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti”.

Dicho plan fue presentado al público a través de un webinario donde participaron su coordinadora, Eugenia García Ballesteros, y el alcalde de la agencia Guadalupe Buena Vista, de esta misma demarcación, Gregorio Cirilo España García; así como el Coordinador de Litigio de Cepiadet, Gerardo Martínez Ortega, y Anaíd Sierra Fajardo, como moderadora.

Cabe señalar que las agresiones contra mujeres en esta localidad de la mixteca oaxaqueña, situada a dos horas de Tlaxiaco, su cabecera municipal, habían escalado al punto de que una regidora fue agredida psicológica y sexualmente por parte de integrantes del mismo Cabildo, hecho que resonó debido a que era imposible que la parte agresora hiciera justicia a la víctima, siendo juez y parte, por lo que el caso tuvo que ser llevado a la Fiscalía General del Estado.

La coordinadora del mencionado Plan, Eugenia García Ballesteros, expuso que Desde la Instancia Municipal de las Mujeres que encabezó en 2019, impulsó la construcción de propuestas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, sumando la perspectiva de las autoridades comunitarias para hacer justicia a las víctimas.

“En Santa María Yucuhiti, municipio declarado en Alerta de Género, o en foco rojo, los casos que más se presentan son de violencia familiar, como son maltratos físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales”, mencionó el alcalde municipal Gregorio Cirilo España García durante la presentación del documento, vía internet, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

La violencia de género, agregó, es como una pandemia silenciosa, no siempre es visibilizada, sobre todo dentro de las comunidades. “Pareciera que la violencia no existe o no se da, sin embargo, uno se da cuenta de estás problemáticas cuando llega a ser autoridad”, recalcó.

En respuesta a la problemática, autoridades comunitarias y la Instancia Municipal de la Mujer emprendieron acciones estratégicas conjuntas con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del proyecto “Mujeres de Yucuhiti forjando una vida libre de violencia” que se desarrolló durante el año 2019.

Cepiadet también brindó su respaldo mediante su Coordinadora de Proyectos Edith Matías Juan, quién dio acompañamiento a dicho proyecto en conjunto con especialistas, realizando reuniones y grupos focales con autoridades y ciudadanía en todas las agencias de Yucuhiti.

Con la participación de las mujeres se realizó un diagnóstico de sus necesidades en cuanto a justicia comunitaria y qué esperaban como mujeres y ciudadanas de sus autoridades.

Paralelamente, el abogado Gerardo Martínez Ortega trabajó con autoridades municipales para identificar los casos de agresiones contra mujeres que atendían, y cómo los resolvían de acuerdo a su Sistema Normativo Indígena, a fin de ponderar el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva intercultural.

Durante el webinario, Martínez Ortega puntualizó que de acuerdo con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como autoridades indígenas están obligadas a intervenir de cualquier caso que se les presente o se trate de cuestiones en las que ellos tienen competencia.

El “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti” es una herramienta que puede resonar en otras comunidades y puede servir para resignificar el espacio de diálogo con la participación ciudadana en muchas comunidades.

