Oaxaca registra en un día 304 casos nuevos de COVID-19 y 18 decesos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que es fundamental seguir las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavarse las manos para evitar la propagación del COVID-19.

Durante el corte epidemiológico del jueves 09 de julio, se han presentado 304 casos nuevos, que suman 7 mil 228 confirmados al nuevo coronavirus.

Mencionó que se han notificado 11 mil 909 casos, de los cuales 3 mil 536 han sido negativos, mil 145 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 5 mil 815 se han recuperado y lamentablemente hay 18 decesos que suman 700; asimismo 713 son activos.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, reporta cuatro mil 800 casos y 387 defunciones; Tuxtepec mil 20 y 144 decesos; Istmo 604 y 85 decesos; Mixteca 386 y 34 decesos; Costa 274 y 27 decesos, y la Sierra 144 y 23 decesos.

Señaló que los 304 casos nuevos se encuentran distribuidos en 59 municipios, siendo los que mayor número presentan este día: Oaxaca de Juárez con 63, San Juan Bautista Tuxtepec con 42, Miahuatlán de Porfirio Díaz 17, Santa Cruz Xoxocotlán 15, Salina Cruz 14, Santa Lucía del Camino 11, San Pedro Mixtepec 10, Santa María Atzompa nueve, Juchitán de Zaragoza ocho, y el resto siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Por institución, los SSO han brindado atención a cuatro mil 855 pacientes, el IMSS régimen ordinario mil 365, ISSSTE 439, IMSS Bienestar 261, SEDENA 151, SEMAR 63, PEMEX 56, y otras instituciones del sector 38. Han dado positivo 446 médicos, 571 es personal de enfermería y 352 otros trabajadores del sector.

García Kavanagh dijo que de los 713 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 403, Tuxtepec 134, Istmo 66, Mixteca 60, Costa 37 y la Sierra 13.

De las 700 defunciones, el grupo de edad de 65 y más años registra 294 defunciones, seguido de 50 a 59 años con 176; el de 60 a 64 años con 92. Por sexo, 446 son hombres y 254 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión y obesidad.

Por ocupación hospitalaria, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña presenta un 100%, el privado 83.3%, el HRAEO el 77.4%, IMSS régimen ordinario 63.1%, por lo que se tiene una ocupación global del 47.4%.

En su intervención el médico especialista en medicina de urgencias, Ulises Pérez Carrera, abordó el tema: “Plan de atención al enfermo COVID-19”, mediante el cual destacó la importancia de implementar cuidados especiales a los pacientes que se encuentran en los domicilios, e identificar cuando exista una complicación, seguir las recomendaciones del médico y vigilar la toma de sus medicamentos.

Así como limitar el contacto con mascotas, solo debe haber un cuidador y no exponer al resto de la familia; aislar a la persona en una habitación con baño preferentemente, y si no cuenta con baño, sanitizarlo inmediatamente después de su uso. Evitar las visitas, no automedicarse y seguir el contacto con el médico.

Finalmente dijo que en casos de gravedad, se deben comunicar a las líneas telefónicas 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, del Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT UIES).

