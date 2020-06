¿No saben cómo gastar 3.5 mdp? Nosotros les decimos: músicos oaxaqueños a CDI

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Luego del onceavo «Concierto Monumental de Bandas de Viento Infantiles y Juveniles de Oaxaca», organizado por la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), artistas oaxaqueños vertieron sus opiniones ante un «evento» que, sostienen, no contribuye en mejorar las condiciones de las bandas, ni de sus maestros, directores e integrantes.

Tras la presentación de mil 350 niñas, niños y jóvenes el pasado viernes en el auditorio Guelaguetza, destacados artistas como el compositor Eduardo Díaz Méndez, el trombonista Faustino Díaz, el pedagogo musical Nathanael Lorenzo Hernández y el joven director Francisco Javier Vargas Luna, dieron a conocer por distintos medios sus impresiones del encuentro.

Francisco Javier Vargas Luna, clarinetista originario de Santiago Zoochila, quien actualmente estudia dirección de banda sinfónica en Estrasburgo, Francia, consideró que estos «mega conciertos» carecen de la calidad musical necesaria para que sea por lo menos una experiencia artística para las y los niños músicos, y ni siquiera cumple con el propósito de favorecer la convivencia entre las bandas como lo aseguran organizadores, amén del derroche de dinero que podría ser útil para brindar una mejor educación musical a las bandas.

Vargas Luna recordó que en esencia, el hecho de conjuntar varias bandas tiene su origen en las comunidades indígenas donde, después de varios días conviviendo en las fiestas tradicionales, desde la calenda, la víspera y el mero día, las bandas invitadas hacen una audición conjunta y tocan cuatro o cinco piezas que todas conocen: el Jarabe del Valle, por ejemplo, o el Dios Nunca Muere.

Este, subrayó, «es un buen ejercicio después de una convivencia musical y comunitaria. Pero el llamado Monumental Concierto no tiene nada qué ver con esa práctica comunitaria y artística de nuestros pueblos, además de implicar un oneroso gasto».

Manifestó, al igual que el maestro Eduardo Díaz Méndez, su beneplácito porque hayan invitado a mujeres directoras, aunque, agregó, «el repertorio no me pareció interesante; nada interesante».

Pero el mas grave problema, dijo, es que de los 3.5 millones las y los participantes no se llevan nada: ni una clase que los enriquezca musicalmente, ni una experiencia artística, y con tantas bandas y personas es imposible incluso una convivencia para que se conozcan, como a decir de los organizadores, sucede.

Vargas Luna, de 26 años, quien dirigió en septiembre pasado a la Banda de Música del Estado en un concierto que contó con la participación de Edgar Lany, primer clarinetista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y que se encuentra organizando el Primer Encuentro de Directores de Bandas para 2019, explicó la forma en que se recluta a las bandas participantes en los mega conciertos, y la forma sutil en que, en su opinión, se discrimina a niñas, niños y jóvenes indígenas.

«En mis vacaciones de verano fui a dar dos cursos: uno a una banda en la sierra zapoteca y a otra de valles. Me contaban que cuando solicitan el apoyo a la CDI para recibir instrumentos, tiempo después les llega la invitación para asistir a este mega concierto y no pueden decir no, están obligados por habérselos dotado de instrumentos en el año», relató.

Tampoco, agregó, existe algún intercambio de conocimientos musicales previo al concierto, a los maestros se les hace entrega de un disco que graba el CIMO, para que lo escuchen y les envíen las partituras. Cuando llegan a la ciudad de Oaxaca hacen un ensayo, ahora se quedaron en hoteles, pero antiguamente los traían desde los pueblos, ensayaban en las mañanas, comían, ofrecían el concierto y se retiraban, todo el mismo día.

«Se advierte que a la CDI sólo le interesa la difusión en televisión y otros medios, porque es lo que CDI vende. Usan esa imagen de los niños y de manera inteligente los discriminan porque no les dan lo que ellos necesitan o lo que como sociedad deseamos.¿No es éstas una forma sutil de discriminar a los nuestros?», se pregunta.

«Somos un estado con miles de bandas, si esos 3.5 millones se utilizaran para una convivencia real, para clases, llevarles maestros, se puede hacer mucho con ese dinero», concluyó.

Eduardo Díaz Méndez, compositor mixe originario de Jaltepec de Candayoc, dos veces becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), quien el pasado mes de octubre presentó dos discos con más de 40 obras de su autoría, reconoció que se le haya dado espacio a las mujeres y recordó aquella aberración conocida como «Fantabandas».

«Me agrada que cada vez suene más la voz de las mujeres en los distintos foros de expresión y su voz es imprescindible en las bandas del estado oaxaqueño. Y ahora, que estén dirigiendo y tomando iniciativas dentro de las bandas de música tradicional es de reconocerse y de aplaudirse. Como en todo, se espera que sea siempre una carrera de superación personal, musical e ideológica», expuso.

Seguir preparándose es deber de toda o todo director musical, puesto que los horizontes son muy amplios, dijo, por lo que aplaudió la iniciativa de dar espacio a las mujeres en el Monumental Concierto aunque, reiteró, «claramente he expresado mi desacuerdo en torno a estos mega conciertos que tuvieron como antecedente las llamadas Fanta-bandas, cuyo propósito no era fomentar la música sino vender refrescos en las comunidades indígenas».

A su vez, Nathanael Lorenzo Hernández, cantautor y director del Instituto Intercultural Calmécac, manifestó a través de un video en redes sociales su desacuerdo con el gasto hecho en el referido concierto, y resaltó el trato indigno al haber brindado a las y los niños «medias tortas y salsa de huevo», sin embargo, reflexionó que es necesario que como educadores musicales los directores de las bandas exijan mejores condiciones para sus alumnos o definitivamente no asistan.

«Ya van varios conciertos ya saben que CDI da salsa de huevo y medias tortas, los maestros que estamos educando a jóvenes debemos decir no queremos que vayan en esas condiciones», expresó.

«Es cierto que el minuto de fama abona a nuestros trabajos como directores, pero bien sabemos que no necesitamos estos apantallantes monumentales conciertos», agregó, e hizo una crítica a la CDI por el oportunismo que en su opinión se advierte al haber «vendido» un concierto dirigido por mujeres.

«Qué chingón que dado el auge y el posicionamiento de la ideología feminista se tome en cuenta a las directoras. Por supuesto que eso vende. Respeto y admiro a las mujeres que dirigieron, pero con tanto auge y en muchas ocasiones oportunismo en el tema de la igualdad de género, ahora pediré que el próximo año subamos al podio directores homosexuales. Mientras, si no saben qué hacer o dónde despilfarrar 3.5 millones de pesos que me avisen, les puedo armar una lista de ideas y proyectos mejores que juntar e ilusionar a mil 350 niñas, niños y jóvenes», dijo irónicamente.

Faustino Díaz, trombonista originario de San Lorenzo Cacaotepec, concertino ganador de varios premios internacionales en los últimos años, y solista en diversas orquestas de Europa y Asia, se pronunció en redes sociales, a su estilo, en contra del trato indigno para niñas, niños y jóvenes que participaron en el Concierto Monumental.

«La imagen lo dice todo, 3 millones y medio de pesos para gastarlos en 2 horas de la manera más estúpida. Con ese dinero podrían capacitar a los y las directoras de esas bandas, llevar maestros a los pueblos para que los niños tengan mejores herramientas musicales, etc etc… aaah no, mejor hagamos un pinche ruidero en el Guelaguetza… Estamos bien jodidos en Oaxaca. No tenemos escuelas de música no tenemos orquesta sinfónica (la que hay es una burla con todo respeto) no tenemos orquestas juveniles , no tenemos nada !! Bueno no, tenemos conciertos monumentales 😂😂😂 no mms», escribió en su cuenta de Facebook.

En respuesta, las cantantes Lila Downs y Ana Díaz, respaldaron la postura del trombonista que es un referente para tantos músicos jóvenes músicos.

«Voy a meter un ‘proyecto como dios manda’ a la CDI y Seculta que se llame ‘cómo tratar dignamente a los niños indígenas'». Poca madre…», reza otra publicación de Faustino Díaz a propósito de un meme que circuló en días recientes.

