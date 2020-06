Pau Donés: “Mi madre encontró la fórmula para calmarme, la música»

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA).- Grupo Planeta se unió al duelo de familiares, lectores y fans del cantante y autor Pau Donés, por su fallecimiento ocurrido el martes 09 de junio, en Barcelona.

Reconocido mundialmente por su banda Jarabe de Palo, supo desde muy niño que su vocación sería la música, bastó un empujón de sus padres para que lo lograra: “En casa la hiperactividad se trataba a base de música, pero ahora a los hiperactivos les dan anfetaminas. ¡Socorro!”

En 2017 publicó 50 palos, libro editado por Planeta. En él hace un breve repaso por su vida desde su nacimiento y describiendo cada detalle: su niñez hiperactiva, su adolescencia casi imperceptible, el suicidio de su madre, el fracaso amoroso, hasta su pasar por la enfermedad.

“Y entonces… en las postrimerías de la década, a apenas dos meses de cumplir los 49, me diagnostican un cáncer. Un cáncer tan potente como la vida que he llevado, en mi caso no podía ser de otra manera, ¡todo a lo grande, a lo bestia! Un cáncer que seguramente me acompañará toda la vida”.

Su único libro está lleno de optimismo como la música que él creaba, es perfecta copia de la filosofía que lo regía. Es también la respuesta a todas las preguntas que tantos periodistas nunca le hicieron o que si le hicieron no quiso responder, pero que quedaron plasmadas en papel.

Pau Donés, 1966-2020

Nació en Barcelona el 11 de octubre de 1966. Fue vocalista y líder del grupo de rock Jarabe de Palo. Con motivo del 20 aniversario de la banda, realizó una gira llamada 50 palos, por Europa y América Latina.

