Requieren familiares de víctimas de COVID-19 apoyo en el duelo

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CONGRESO 64).- Hablar de la muerte en Oaxaca es sinónimo de diversas muestras de sincretismo, ya que en un estado pluricultural, los ritos fúnebres pueden ir desde un rezo, novenarios, además de rituales que incluyen música de banda, acompañamiento de los seres queridos; sin embargo, en el contexto actual de contingencia por COVID-19, el panorama es distinto debido a las disposiciones oficiales en materia de salud, situación que podría tener repercusiones en la salud mental de los familiares, al enfrentar un duelo de esta naturaleza.

Así lo declaró la diputada Magaly López, quien señaló que, debido a este difícil proceso, presentó un exhorto para que el gobierno del estado, a través de los Servicios de Salud de Oaxaca, diseñen un programa específico desde la salud mental gratuito para brindar apoyo en el duelo y otras necesidades de las familias de víctimas por COVID-19, ello con la finalidad de que se les acompañe en este trance, con especial énfasis en los niños y niñas.

Luego de que este domingo se sumaron seis defunciones por COVID-19, lo que elevó a 47 la cifra de víctimas mortales, la legisladora puntualizó que, aunque el gobierno federal, a través de la Secretaria de Salud, emitió los Lineamientos de Respuesta y de Acción en Salud Mental y Adicciones para el Apoyo Psicosocial durante la Pandemia por Covid-19 en México, “en el contexto oaxaqueño superar el duelo en estas condiciones de distanciamiento social implicaría un reto complejo, pues nuestro estado está inmerso entre un sincretismo”, reiteró.

“Es importante que los familiares reciban ayuda para cerrar el ciclo que supone el hecho de haber podido acompañar a su ser querido en los últimos momentos de la enfermedad en el hospital y no pueden elaborar un duelo porque en muchos casos, no hay un ritual funerario del que puedan participar, no hay una ceremonia funeraria, y en el peor de los casos nunca van a ver el cuerpo”.

De acuerdo al exhorto presentado por la legisladora morenista, también es necesario realizar campañas informativas respecto a los cuidados y recomendaciones para la celebración de los rituales o ceremonias fúnebres de inhumación tanto para las personas que hayan fallecido por COVID-19 o como para aquellas que hayan muerto por cualquier otra enfermedad, dichas campañas tendrán que tomar en cuenta las necesidades y las medidas que hayan tomado las comunidades indígenas en torno a la protección de contagios en sus territorios.

Respecto a este último punto, la diputada Magaly López manifestó que se debe brindar información a la población en general sobre la realización de ritos o ceremonias de exhumación, ello en virtud de que el gobierno Federal aconseja evitar la realización de estos actos que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo siguiendo los lineamientos de la Jornada de Sana Distancia. En caso de realizarse, se recomienda sea menor de 4 horas, con féretro cerrado y con menos de 20 personas siempre y cuando el espacio pueda asegurar una sana distancia.

Sin embargo, a nivel estatal no existe información clara al respecto, pues en algunas comunidades se han prohibido las ceremonias de inhumación argumentando que hay una prohibición del gobierno estatal para su realización.

