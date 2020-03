Intervino Joel Bulnes el MACO con su «Estatua»

OAXACA, Oox. (sucedióenoaxaca.com).- Como parte de las acciones de Res Pública, proyecto para pensar a México, que se encuentra en una retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el director de teatro Joel Bulnes, realizó una intervención en la sala 5, con el performance Estatua.

Bulnes ha estudiado desde hace años las calles de Oaxaca, donde reconoce que además de ser un espacio de tránsito cotidiano, “es un enorme jardín de juegos, rico en posibilidades, materiales, historias y espacios. Además es un lugar abierto, no hay puerta, ni taquilla, es público. Pero así como ofrece generosamente sus posibilidades también tiene sus reglas; por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en un museo o en un teatro, nadie está obligado a respetar una pieza o una obra que se coloca en la calle”.

Asegura que la calle exige que la obra se gane un lugar de visibilidad, motivo por él que ha trabajado tres años haciendo intervenciones en espacios públicos “algo parecido al arte urbano, aunque debo recordar que yo todo lo veo desde un punto de vista dramático y he consumido una cantidad considerable de años de mi vida tratando de entender el drama”.

Como gente de teatro le interesa el público y sus reacciones, le gusta provocarlo, invitarlo a participar de un juego. De ahí que esta intervención que realizó en el MACO, es un juego pensado desde la calle, particularmente la Calzada de la República, “la calzada está poblada de estatuas a las que nadie les hace caso”.

Lo que le dio la idea de intervenirlas sútilmente, “les puse unos ojos de unicel que daban la apariencia de unos ojos desorbitados. El resultado fue que solo pocas personas se percataron del cambio minúsculo. Las estatuas son elementos tan ordinarios que no les prestamos ninguna atención. Luego me percaté de que había un pedestal vacío (sobre el cual, según me contó un vecino, jamás fue colocada estatua alguna) y coloqué mis viejas chanclas con calcetines, y publiqué la foto con el título de “Hombre ilustre””, que es la imagen del performance que se presentó el miércoles 18 de marzo.

De ahí que la relación que guarda este trabajo con el proyecto ResPública es que ha hecho exploraciones anárquicas sobre esta calzada, que le han permitido pensar en el espacio de libertad que propone justamente pensar a México desde otras perspectivas.

Finalmente, comenta que «el trabajo que hicimos es un video en técnica de stop-motion. Es breve, entonces no habrá tiempo para aburrirse. Tal vez el público perciba algo de ironía y humor. Tal vez. Pero tengo que decir que el contexto de la recepción de este trabajo ha cambiado drásticamente debido a la pandemia. Hace unas semanas nadie podía imaginarse que hoy estaríamos cercanos al toque de queda, a la suspensión y la cancelación generalizada de actividades, a las estadísticas que esta vez no son de víctimas del poder establecido, sino de un virus universal. El tema de este trabajo también es universal: el poder, la ambición».

