La voz de Silvia María se viraliza en América Latina

Fotografía: DANIEL ORTIZ/Mezontle

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Un clip de menos de dos minutos bastó para que la voz y la guitarra de Silvia María se viralizaran en la red y al cabo de una semana alcanzara 6 millones de vistas, 2.3 millones de reproducciones y casi un millón de interacciones en la red social más popular del mundo: Facebook.

Surgido desde la Destilería Huamuche de Koch el Mezcal de Oaxaca, donde la artista se preparaba para interpretar canciones mexicanas, a la par que el bartender español Luis Sebastián Martín López prepararía unos originales cocteles, y fotógrafos se darían vuelo capturando el arte de la mixología, el video con bouquet a mezcal empezó a conectarse velozmente con seguidores de Oaxaca, México y América Latina, las tres patrias de la cantante.

El sol se filtraba entre las ramas de un huamuche; la tarde transcurría lenta y serena; Silvia María afinaba su guitarra… de pronto, suenan los acordes que anuncian una de las más famosas canciones del cubano Silvio Rodríguez: «La maza».

Entre más de 16 mil comentarios elogiando a la artista por su magistral forma de tocar la guitarra, por su voz y sentimiento comparables con la argentina Mercedes Sosa y la chilena Violeta Parra, también hubo reclamos porque el tema de Silvio no está completo.

Silvia María expresó desde su página de seguidores su agradecimiento a todas las personas que interactuaron con ella, y explicó en palabras sencillas y claras su sentir sobre este inédito suceso mediático.

Amigos todos. Con motivo de la publicación del video en el facebook de Sucedió en Oaxaca el día jueves 6 de este mes, comento lo siguiente:

Sin falsas posturas, me encuentro sinceramente agradecida por sus visitas, comentarios y reproducciones de este video. Con toda humildad, al no poder contestar a cada uno, lo hago por este medio y de esta forma.

Benditas redes sociales.

Sin falsa modestia, quiero que sepan que cuando me grabaron pensé que solo tomarían una foto y hasta sonreí. Para esto, yo solo estaba ensayando y tratando de encontrar el tono exacto de la canción que iba a cantar unas horas después. Sin embargo, hasta lo subieron al face, y el impacto que causó fue maravilloso.

Yo estoy impactada y anonadada. Muy contenta por todas sus visitas, por sus comentarios inmerecidos y las reproducciones que de este video han hecho.

Recibí no solo comentarios de Oaxaca, sino de la ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Sonora entre otros; así como de otros países como Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil; Minneapolis y más.

Muchas gracias por la alegría que me han dado. Me inyectaron otros tantos años para poderles cantar en donde quieran escucharme. Soy obligatoriamente de ustedes. Y en esta deuda que siento, en unos días más estaré subiendo por este medio, algunas canciones que sé que les gustarán, a reserva de actualizar toda mi información en mi página de Facebook @SilviaMariaOaxaca.

Agradezco pues infinitamente, hasta las lágrimas, su preferencia por mi trabajo musical. Va mi página para que puedan darme la oportunidad de escucharme y saber de esta personita, que no canta por cantar. Y como dice Violeta Parra: «Yo no tomo la guitarra para conseguir un aplauso, yo canto la diferencia que hay entre lo cierto a lo falso, de lo contrario… no canto«.

Pero la humildad de espíritu y trato sencillo de Silvia María no es una pose mediática. Es resultado de un trabajo perseverante y una trayectoria artística sin concesiones.

Por más de 30 años ha trabajado en el ramo de Culturas Populares desde la Secretaría de Cultura federal, lo cual no le ha impedido desarrollar su carrera como intérprete de musica tradicional oaxaqueña, mexicana y latinaomericana.

Se ha presentado en todos los escenarios posibles. En 1973 ganó el premio Lenin en la ciudad de Berlín, en donde representó a la ciudad de Oaxaca, y ha cantado en festivales en Cuba, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Marruecos y Francia, entre otros países.

Sin embargo, previo a la grabación del video que se hizo viral, comentó que ninguna institución pública local o nacional la invitó a cantar en 2019. Que en 2020, ya en preperativos para su jubilación en su trabajo en Culturas Populares, se ha planteado dedicarse totalmente a la música.

Ha sido Vicky Moreno, gestora y empresaria cultural amiga de Silvia María, quien la ha invitado a presentarse en eventos de Mezontle Mezcalería, un sitio que además de divulgar la cultura del agave y el mezcal, presenta periódicamente a distintos artistas locales e internacionales.

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Mezontle ofercerá el canto de Silvia María en Reforma 403, centro histórico de la capital oaxaqueña. Ahí estará para quienes quieran escucharla.

