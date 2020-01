Montará Leo Pérez su primera expo individual: «Fabulosa Aventura»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «El arte es como un gran juego de futbol, o de beisbol, solo que en este juego uno nunca se cansa y es infinito, nunca se acaba, se renueva por siempre»; asi define Leo Pérez su actividad creativa.

Leo es un joven artista que ha participado en múltiples exposiciones colectivas pero ésta es su primera exposición individual: “Fabulosa Aventura».

«Con esta exhibición de mis grabados busco expresar mis sentimientos más profundos pero también quiero que las personas que vean mis piezas reflexionen sobre la visión que tenemos los jóvenes sobre temas mundiales como la migración y los caminos que toman los jóvenes de mi edad ante la falta de oportunidades” reflexiona el artista.

Con soltura, el joven grabador sigue narrando: «He tenido muchas influencias familiares, pero las que más me han marcado son las de los maestros que me han enseñado la técnica: Oswaldo Ramírez, Francisco Daniel Quintanar, y hace poco falleció otro maestro que me enseñó técnicas del grabado en metal, se llamó Rogelio Azcarraga. Otros maestros me apoyan mucho como Moisés García Nava, el director del Taller Tamayo, en ese sentido he sido muy afortunado”.

De su proceso de trabajo explica: «Cada pieza que realizo la disfrutó mucho, estoy muy consciente de que no basta el talento, lo más importante es el trabajo, ir poco a poco pero sin pausa; veo mis estampas, las enseño a mis maestros y aprendo mucho de sus opiniones, son muy generosos en ese sentido, veo en donde debo mejorar en la próxima pieza y es lo que me emociona, que cada una se va superando en concepto y en calidad”.

Y abunda: “Sinceramente no creo que sea una iniciación en las artes visuales, mi madre es una arquitecta restauradora muy creativa, que conserva inmuebles con valor artístico e histórico, y mi padre es un dibujante profesional, más bien creo que esta exhibición es la continuidad de las experiencias artísticas a las que tuve acceso desde que tengo uso de razón y quizás desde antes” confía Leo.

“En la casa siempre hubo acceso a libros de arte y charlas con artistas amigos de la familia, los temas de todos los días son el arte y la política, pero ha sido hasta hace relativamente poco que me independice y decidí que mi vida será enfocada a la creación”, reflexiona.

Leo Pérez, oaxaqueño de 22 años, alumno del Taller Rufino Tamayo, egresado de la quinta generación de la escuela de grabado menos tóxico, en el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), actualmente estudia la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la UABJO y recientemente obtuvo una mención honorífica en el Primer Premio Estatal de Gráfica Alejandro Santiago.

Su exposición “Fabulosa Aventura” se inaugura este viernes 31 de enero a las 17:30 horas en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón del ISSSTE, ubicado en la calle de Reforma 800, centro histórico de la capital oaxaqueña.

