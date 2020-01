Congreso, obligado por sentencia de amparo a construir Ley de Consulta Indígena

CARLOS MORALES*

OAXACA, Oax (sucedióenoaxaca.com).- Este lunes 20 de enero del 2020 se llevó a cabo el Foro Estatal de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca en el recinto legislativo “Benito Juárez” del Congreso local, ubicado en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, en cumplimiento al juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C.

La Ley de Consulta Previa será la primera ley en materia indígena construida en México derivada de un juicio de amparo. Es importante resaltar que luego de una extensa lucha jurídica por parte de Litigio Estratégico Indígena A.C. el juez décimo primero de Distrito en Oaxaca, en una histórica sentencia, ordenó al Congreso del Estado crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe.

A regañadientes el Congreso ha avanzado. El primer plazo otorgado al Congreso venció el 30 de septiembre de 2019, pero nada hicieron. El juez les dio un segundo plazo, menor al que pedía el Congreso: ahora deberán presentar la ley antes del 30 de enero del 2020.

Por eso se le queman las habas. Han efectuado consultas al vapor para cumplir la sentencia de amparo. Este lunes hicieron una consulta estatal en el auditorio del Congreso cuando debieron hacerlas en las comunidades. Por eso no invitaron a Litigio Estratégico Indígena al evento.

Estuvieron presentes para la foto representantes de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, y autoridades municipales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Este último reconoció la deuda histórica con los pueblos indígenas.

El evento inició a las 11:30 horas con una ceremonia indígena dirigida por Carmelina Santiago de Flor y Canto A. C. Entre humo de copal se agradeció a la Madre Tierra por la ley que beneficiará a los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Las y los diputados de la LXIV legislatura se comprometieron a no obstaculizar el proceso de creación de la ley y lograr que la consulta previa, libre e informada se vuelva una realidad en el estado.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, hizo hincapié en que este sexenio tiene como proyecto principal el apoyo a los más pobres y en especial a los pueblos y comunidades indígenas para lograr la verdadera transición democrática que requiere el país, y que la consulta indígena no está sujeta al capricho del gobierno, sino es obligación de las autoridades cumplir con una obligación establecida en el Convenio 169 OIT.

Puntualizó que Oaxaca ha sido punta de lanza en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas al ser el primer el Estado del país en crear una ley de derechos indígenas en 1998, por eso es importante que Oaxaca vuelva a dar otro paso y no de marcha atrás en la creación de la ley de consulta.

Lo único que no dijeron los intervinientes al evento es que fueron obligados a construir la ley por Litigio Estratégico Indígena. Tampoco dijeron que dejaron transcurrir 19 años para construir la ley y que ahora elaboran obligados por una sentencia de la autoridad judicial federal, bajo la amenaza de ser destituidos y puestos a disposición del Ministerio Público si no la construían.

Es importante indicar que la ley de consulta, una vez que sea presentada al juez federal será analizada por Litigio Estratégico Indígena para ver si se ajustan o no a los estándares internacionales. El plazo vence el 30 de enero de 2020. Si no se ajusta a los estándares el juez tendrá por no cumplida la sentencia. Ya veremos qué es lo que presentan.



*Presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C. asociación que postula el rescate por medios jurisdiccionales de los ríos Salado y Atoyac, en Oaxaca, México.

