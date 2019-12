Basta de música que denigre a la mujer: Laura Cuevas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La cantante Laura Cuevas, originaria de San Mateo Macuilxóchitl, con estudios de ópera en el Conservatorio Nacional de Música, anuncia este fin de año que en 2020 dará a conocer su primer material discográfico con música oaxaqueña contemporánea.

«Mis orígenes» es el título que llevará esta producción sonora, en la que intervienen compositores y arreglistas locales que trabajan para aprovechar al máximo la técnica vocal de Laura Cuevas, con letras que ni rayan en lo folcórico, ni abordan un romanticismo anacrónico, ni faltan el respeto a la mujer.

Así lo comenta la artista que ofreció el miércoles 25 de diciembre su última presentación del 2019, en el zócalo capitalino, acompañada del pianista Miguel Ángel Rivera Bustamante, como parte del Festival Decembrino organizado por la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca (Seculta).

«Hay dos canciones en mi primer disco que hablan de la mujer: una enfocándola con la fuerza que posee como ser humano, diciéndole no te dejes y si te duele lo que estás pasando yo te ofrezco mis manos para que estés mejor; y otra que dice: sí, caí, estoy en el suelo, me hundí, pero aprendí a quererme y ahora ya puedo quererte a ti. Porque para combatir la violencia hacia las mujeres primero debemos querernos nosotras para poder dar amor a otra persona», expresó la intérprete en entrevista.

A propósito de la situación que atraviesa la saxofonista María Elena Ríos, agredida con ácido en septiembre pasado, hasta donde se ha sabido por alguién que petendía ser dueño de su vida, Laura Cuevas considera que desde la música existen canciones que refuerzan estereotipos machistas que deben erradicarse.

«A veces la propia música tiende a denigrar a la mujer, a reproducir estereotipos que abonan a la violencia. Esa es una de las razones por las que a mí no me gusta la música de banda, por las letras tan machistas. Yo grabé hace poco una canción con la banda Convite, tipo sinaloense, evitando ese tipo de letras, porque los ‘te amo tanto’ o ‘soy tuya’ deben replantearse en la música», manifestó.

Expuso que sin embargo, para que pueda darse un cambio en las letras de muchas canciones es necesario empezar con cambios individuales para que así puedan darse los cambios en la sociedad.

«El caso de Malena nos plantea un escenario complicado que no solo aplica en el terreno del arte, sino en toda la sociedad. Nosotras, como personas dedicadas a la música, al tener una experiencia más sensible, debemos empezar a replantearnos en lo individual cómo somos y qué seríamos al formar una pareja o una familia. Además, creo que nos corresponde hacer música que promueva la igualdad, que no trate a la mujer como un objeto ni la denigre, y también al hombre, por supuesto. Porque creo que nos podemos apoyar siempre como artistas pero también hay que reeducarse a sí mismo o a a sí misma, de lo contrario no vamos a ver cambios en las letras de las canciones», puntualizó.

Reconoció que «como artista independiente una tiene que trabajar mucho, y a veces, por el hecho de ser una artista mujer, hay personas que nos quieren comprar, rentar o apoyarnos a cambio de una relación romántica o sexual».

Al cierre del año en el que Laura Cuevas se presentó en los escenarios más importantes de la capital oaxaqueña, además de participar en el certamen «La Voz México» y cantar en el Festival Internacional de Mazunte, además de retribuir socialmente en el programa comunitario «Canto en el mercado», con el Municipio de Oaxaca de Juárez, ahora se plantea colocarse con su material discográfico en diversos escenarios de la república mexicana.

«Este disco lo estoy haciendo con mucho trabajo, con ahorros que logré en 2019 y con el patrocinio de Globos Aeristáticos Macuilxóchitl. Mi objetivo es nacionalizar el proyecto, entrar a los festivales culturales de varias ciudades de México y también estar en el auditorio Guelaguetza en 2020».

Entre los compositores de su primer disco figuran los nombres de Humberto Martín, Luis Daniel Herca y Eusebio Pérez de Tlahuitoltepec, con Cesar Rivera como director musical.

«La idea del disco es que tenga una temática específica, una línea y enfoque muy propios en lo musical. No vendrá ni La Llorona ni la Sandunga, traerá composiciones inéditas, nuevas, compuestas específicamente para mi disco, voz y estilo», prometió.

Concluyó que por ahora sigue tomando clases de técnica vocal con su maestro Felipe Espinosa Olmedo, y también con Octavio Legorreta, un bajista y cantante oaxaqueño, que la entrena para lograr el estilo que hace un disco muy comercial.

«Siempre tratando de estar nutrida profesionalmente, técnicamente, musicalmente, para afrontar los escenarios que se nos presenten», finalizó.

